Maltempo a Messina, Ganzirri tra le zone più colpite: interventi dei Vigili del Fuoco anche a Capo d’Orlando

Il violento maltempo che ha colpito Messina e la sua provincia ha provocato numerosi disagi e richiesto un intenso lavoro da parte dei soccorritori. Dalla città dello Stretto alla fascia tirrenica, fino alle Isole Eolie, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono state impegnate in decine di interventi per mettere in sicurezza strade, edifici e infrastrutture interessate dalle avverse condizioni meteorologiche. Particolarmente significativa la situazione nel capoluogo, dove Ganzirri è risultata la zona maggiormente colpita e interessata dalle richieste di soccorso. Criticità sono state registrate anche a Capo d’Orlando, dove si è reso necessario un intervento per la caduta di massi, mentre a Lipari le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti, accumuli di fango e detriti e gravi difficoltà alla circolazione. Nel corso della giornata, dalle 8 alle 19, i Vigili del Fuoco hanno completato complessivamente 48 interventi di soccorso tecnico urgente su tutto il territorio provinciale, con squadre operative impegnate nelle diverse aree interessate dall’emergenza.

Messina, Ganzirri la zona più colpita dal maltempo

Nel territorio comunale di Messina, le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato diverse situazioni di criticità, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco fin dalle ore notturne. Le squadre sono intervenute per la rimozione di alberi caduti o pericolanti sulle strade, per fronteggiare danni causati dall’acqua e per mettere in sicurezza tratti della viabilità interessati dalla presenza di massi. Tra le attività effettuate figura anche un intervento per l’incendio di un’autovettura. Secondo il bilancio operativo del Comando provinciale, Ganzirri è stata la frazione di Messina maggiormente interessata dalle richieste di soccorso nel corso dell’emergenza. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza delle aree coinvolte dalle conseguenze del maltempo, con l’obiettivo di ridurre i pericoli per la popolazione e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Capo d’Orlando, massi sulla strada: intervengono i Vigili del Fuoco

Il maltempo ha interessato anche la fascia tirrenica della provincia di Messina, dove le squadre di soccorso sono intervenute in diverse situazioni di emergenza. A Capo d’Orlando, in particolare, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un intervento per la caduta di massi, provvedendo alle necessarie operazioni di messa in sicurezza. La presenza di materiale roccioso sulla sede stradale ha richiesto l’intervento dei soccorritori per affrontare la criticità e limitare i rischi legati alla circolazione. L’attività di soccorso si è estesa anche ad altre zone del territorio provinciale, interessate dalle conseguenze delle precipitazioni e delle condizioni meteorologiche avverse.

Lipari, allagamenti e fango sulle strade: interventi sulle provinciali

Tra le località maggiormente colpite dall’ondata di maltempo figura Lipari, dove il violento nubifragio ha trasformato diverse strade in corsi d’acqua, causando allagamenti, frane e gravi disagi alla viabilità. La Città Metropolitana di Messina è intervenuta fin dalle prime ore del mattino con operatori e mezzi impegnati nella rimozione del materiale accumulato sulle carreggiate. Le attività si sono concentrate sulle strade provinciali SP 179, SP 180 e SP 181, interessate dalla presenza di fango e detriti trasportati dalle precipitazioni. Gli interventi sono stati organizzati dando priorità ai tratti che presentavano le maggiori criticità, con l’obiettivo di ripristinare progressivamente le condizioni di transitabilità e garantire collegamenti sicuri ai residenti.

Anche i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nell’isola, con operazioni di messa in sicurezza di cavi elettrici ENEL pericolanti, rimozione di un albero caduto e interventi su un cancello pericolante. Nella frazione di Acquacalda, inoltre, le squadre hanno effettuato operazioni di recupero di automobili e altri veicoli in difficoltà a causa delle conseguenze del maltempo.

Basile: “priorità ai collegamenti sicuri e alla riduzione dei disagi”

Il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, ha espresso vicinanza alla popolazione di Lipari, assicurando il massimo impegno della Città Metropolitana per affrontare le criticità provocate dal nubifragio. “Siamo vicini alla comunità di Lipari, duramente colpita da questo improvviso evento meteorologico. La Città Metropolitana di Messina è impegnata fin dalle prime ore del mattino con uomini e mezzi per intervenire sulle strade provinciali interessate, rimuovere i detriti e ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza e transitabilità. La priorità è garantire collegamenti sicuri e ridurre i disagi per cittadini e operatori. Continueremo a seguire l’evoluzione della situazione, assicurando il massimo impegno per sostenere il territorio in questa fase di emergenza”, ha dichiarato Basile.