Maltempo a Lipari, Basile: “immagini preoccupanti, la Città Metropolitana è al lavoro per ripristinare la sicurezza”

Il violento nubifragio che ha colpito Lipari continua a destare preoccupazione per le conseguenze sul territorio e per i disagi affrontati dalla popolazione. A intervenire è il sindaco di Messina e della Città Metropolitana, Federico Basile, che ha espresso solidarietà alle famiglie colpite dal maltempo, facendo il punto sugli interventi avviati per ripristinare la sicurezza lungo le strade provinciali dell’isola. “Le immagini che arrivano in queste ore da Lipari sono preoccupanti. Penso alle famiglie che stanno affrontando i disagi provocati dal nubifragio e a un’intera comunità messa a dura prova da un evento improvviso”, ha dichiarato Basile, manifestando la propria vicinanza ai cittadini.

Città Metropolitana al lavoro sulle strade provinciali di Lipari

L’attenzione è concentrata soprattutto sulle condizioni della viabilità provinciale, interessata dall’accumulo di detriti trasportati dalle piogge. Basile ha confermato che la Città Metropolitana di Messina si è attivata fin dalle prime ore della mattinata, mettendo a disposizione personale e mezzi per intervenire sulle strade coinvolte. “Da Sindaco metropolitano, desidero esprimere la mia vicinanza a tutti i cittadini dell’isola. La Città Metropolitana è al lavoro fin dalle prime ore del mattino sulle strade provinciali interessate, con uomini e mezzi impegnati a rimuovere i detriti e a ripristinare le condizioni di sicurezza”, ha spiegato.

Basile: “garantire collegamenti sicuri e ridurre al minimo i disagi”

Il sindaco metropolitano ha assicurato che l’evoluzione dell’emergenza viene seguita con attenzione, con particolare riguardo alla necessità di garantire collegamenti sicuri per la popolazione. “Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, consapevoli dell’importanza di garantire collegamenti sicuri e ridurre al minimo i disagi”, ha sottolineato Basile. L’obiettivo degli interventi in corso è ripristinare le condizioni di sicurezza delle strade provinciali interessate dal maltempo, limitando per quanto possibile le ripercussioni sulla mobilità dei residenti. Il primo cittadino ha infine rivolto un messaggio di solidarietà alla comunità isolana, auspicando un rapido superamento dell’emergenza. “A Lipari va il mio abbraccio, con l’auspicio che si possa tornare presto alla normalità”, ha concluso Federico Basile. La Città Metropolitana di Messina prosegue dunque le attività sulle strade provinciali di Lipari, mentre resta alta l’attenzione sulle conseguenze del nubifragio e sulle necessità della popolazione colpita.