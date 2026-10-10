Maltempo in Sicilia, violento nubifragio a Lipari: strade allagate e disagi alle Eolie | VIDEO

Il maltempo colpisce duramente le Isole Eolie, dove questa mattina, sabato 10 ottobre, un violento nubifragio ha interessato Lipari, provocando allagamenti e pesanti disagi in diverse zone dell’isola. Le precipitazioni, particolarmente intense e persistenti, hanno trasformato alcune strade in veri e propri corsi d’acqua, rendendo difficoltosi gli spostamenti e creando problemi alla popolazione. L’episodio si inserisce nella fase di forte instabilità atmosferica che sta interessando il Sud Italia, con la Sicilia nuovamente alle prese con fenomeni meteorologici di notevole intensità.

Nubifragio a Lipari, pioggia incessante dalle prime ore del mattino

La fase più intensa del nubifragio a Lipari si è verificata tra le 06:15 e le 08:00, quando una pioggia battente ha interessato l’isola senza concedere tregua. In un intervallo di tempo inferiore alle due ore, le precipitazioni hanno riversato grandi quantità d’acqua sulle strade e nelle zone maggiormente esposte agli allagamenti. La rapidità con cui si è manifestato il fenomeno ha determinato una situazione di particolare criticità, con accumuli d’acqua che hanno interessato diversi punti del territorio.

Allagamenti alle Eolie, le maggiori criticità a Zinzolo e Salita San Leonardo

Tra le aree maggiormente colpite figurano Zinzolo e Salita San Leonardo, dove gli effetti delle precipitazioni sono risultati particolarmente evidenti. L’acqua piovana ha invaso le sedi stradali, provocando difficoltà alla viabilità e disagi per i residenti. Le immagini diffuse nella mattinata documentano le conseguenze del violento episodio meteorologico che ha interessato Lipari. L’intensità delle precipitazioni, concentrata in un periodo relativamente breve, ha contribuito a rendere particolarmente problematica la situazione nelle zone colpite.

Maltempo in Sicilia, Lipari investita dall’ondata di piogge intense

Quanto accaduto a Lipari rappresenta un nuovo episodio della fase di maltempo che sta attraversando le regioni meridionali, con fenomeni localmente molto intensi. L’episodio evidenzia come precipitazioni abbondanti e concentrate in poco tempo possano provocare rapidamente allagamenti e difficoltà negli spostamenti, soprattutto nelle aree in cui l’acqua tende ad accumularsi o a scorrere lungo le strade in pendenza. La situazione sull’isola resta un elemento di particolare attenzione nell’ambito dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche sulle Eolie e in Sicilia.

Maltempo, alluvione lampo a Lipari

Alluvione lampo a Lipari