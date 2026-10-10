Maltempo Messina, tempesta a Letojanni: distrutto il tetto di un lido. Allagamenti a Milazzo

Il maltempo continua a colpire Messina e provincia, provocando danni e disagi sia sul versante ionico che su quello tirrenico. Particolarmente critica la situazione a Letojanni, dove una violenta tempesta, accompagnata da forti raffiche di vento, ha danneggiato diversi stabilimenti balneari e locali affacciati sul lungomare. Fortunatamente, non si registrano feriti. La forza del vento ha distrutto il tetto di uno stabilimento balneare, trascinandolo via insieme agli arredi. Danni simili sono stati segnalati anche in altri locali della zona, colpiti dalla violenza della perturbazione. Le conseguenze della tempesta hanno reso necessario l’intervento dell’amministrazione comunale, che ha attivato le procedure di Protezione Civile per garantire la sicurezza della popolazione e coordinare le attività sul territorio.

Letojanni, attivato il Centro Operativo Comunale: l’appello ai cittadini

Di fronte alle criticità provocate dal maltempo, il Comune di Letojanni ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), con l’obiettivo di coordinare gli interventi e mantenere un costante collegamento con il sistema regionale e nazionale di Protezione Civile. L’amministrazione ha comunicato: “il sindaco, quale autorità locale di protezione civile, al fine di garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per assicurare la sicurezza delle persone e del territorio e, altresì, la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di Protezione Civile, ha attivato il C.O.C. I presidi territoriali sono attivi”. Il Comune ha inoltre rivolto un invito alla prudenza, raccomandando alla popolazione di limitare gli spostamenti: “si raccomanda di usare la massima prudenza. Evitare di uscire se non necessario”. L’attenzione resta concentrata sulle condizioni del territorio e sulle conseguenze delle forti raffiche di vento che hanno interessato il lungomare, danneggiando le strutture balneari.

Maltempo anche a Milazzo: strade allagate e disagi alla circolazione

Le condizioni meteorologiche avverse stanno interessando anche il versante tirrenico della provincia di Messina, dove si registrano criticità legate alle intense precipitazioni. A Milazzo, gli acquazzoni che si susseguono dalla scorsa notte hanno provocato allagamenti in diverse strade, con conseguenti difficoltà per la viabilità. Le piogge hanno quindi creato disagi agli automobilisti e alla circolazione, aggiungendo ulteriori criticità a una giornata già caratterizzata dal forte maltempo in diverse aree della provincia. La situazione rimane particolarmente delicata sia lungo la costa ionica, dove il vento ha provocato danni agli stabilimenti balneari, sia sul versante tirrenico, interessato dagli allagamenti.