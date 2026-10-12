L’invasore di campo in Reggina-Vibonese? Lo vuole prendere Antonini: il commento del Presidente del Trapani all’articolo di StrettoWeb

E’ riuscito ad attirare l’attenzione in un momento delicato della partita. Sì, la scena, ieri pomeriggio, nel recupero di Reggina-Vibonese, se l’è presa un tifoso, che ha scavalcato le recinzioni e, palla al piede, si è involato verso la porta della Vibonese, segnando. Un’invasione di campo insolita, dalle parti del Granillo, accolta dall’esultanza al “gol” e dagli applausi all’uscita dal campo. Non tutti, però, l’hanno presa benissimo, perché quell’episodio ha difatti interrotto un’azione offensiva degli amaranto, che stavano producendo gli ultimi sforzi per provare a portare a casa una vittoria, che non è poi arrivata.

Sotto il post social di StrettoWeb, che ha riportato la notizia dell’invasione con tanto di immagini a corredo, è intervenuto il Presidente del Trapani Valerio Antonini, che ha commentato così: “Fenomeno! lo prendo come attaccante! A parte gli scherzi, che ci si diverta ogni tanto in questo sport che sembra diventato un gioco quasi militare. Sempre un gioco rimane. Quindi ogni tanto se così spiritosi ben vengano questi gesti che fanno divertire”. Al di là della battuta sulla volontà di prenderlo come attaccante, l’imprenditore romano ha voluto evidenziare la natura goliardica del gesto, nel contesto di quello che è – a tutti gli effetti – un gioco, e che tale deve rimanere, anche in questi momenti.