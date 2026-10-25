Il Catanzaro ha un nuovo allenatore: ufficiale la firma di Mignani, esperienza e qualità per scalare la classifica

Dopo la batosta maturata per 1-6 contro l’Ascoli, l’esperienza di mister Gorgone è arrivata al capolinea. Il Catanzaro ha optato per il cambio di guida tecnica, con la ferma volontà di cambiare le sorti di una stagione che non è iniziata secondo le aspettative. Il presidente Floriano Noto ha scelto Michele Mignani come nuovo allenatore dei giallorossi. Un profilo di grande esperienza e che ha già disputato per 3 volte i Playoff di Serie B.

Il Catanzaro ne ha annunciato la firma con una breve nota nella quale si legge: “US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato a mister Michele Mignani la guida tecnica della prima squadra. Mignani ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2028. A comporre il suo staff, al momento, saranno l’allenatore in seconda Simone Vergassola e i collaboratori tecnici Emanuele Insalata e Davide Campofranco. La società dà il benvenuto a mister Mignani e al suo staff, augurando loro buon lavoro alla guida delle Aquile“.