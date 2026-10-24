Disastro Catanzaro, 6 schiaffi dall’Ascoli! Gorgone resta impietrito: esonero a un passo | CLASSIFICA

Notte fonda a Catanzaro, batosta clamorosa al “Ceravolo” e sensazione che qualcosa si sia rotto. Mister Gorgone è sulla graticola, dopo l’1-6 rimediato questa sera contro l’Ascoli l’esonero sembra ormai a un passo. Per i calabresi una sconfitta pesantissima, arrivata dopo il pari di Verona che aveva acceso una piccola fiammella di speranza. Su quella fiammella è arrivata una secchiata d’acqua gelida: 6 gol subiti che portano a quota 20 quelli subiti dalla peggior difesa della stagione; terza sconfitta nelle ultime cinque gare in cui sono arrivati appena 4 punti; ultimo posto in classifica confermato.
La gara si era messa anche bene in avvio. Al 18’ apre le marcature Koffi, gol che sembra un buon presagio per i calabresi. Peccato che la partita del Catanzaro, di fatto, finisca lì. Tre minuti dopo arriva il pareggio di Gori. Nei 70 minuti successivi altre 5 marcature. Acampora, Gattoni e Corradini permettono all’Ascoli di archiviare la gara già nel primo tempo con un clamoroso 1-4. Nella ripresa Milanese e la doppietta di Gori (dopo controllo Var) chiudono definitivamente i conti di un match che più che più che calcistico sembra tennistico, visto il punteggio.
Risultati 8ª Giornata Serie B
Venerdì 23 ottobre
Ore 20.30
Empoli-Vicenza 0-2
Sabato 24 ottobre
Ore 15.00
Avellino-Padova 0-1
Cremonese-Juve Stabia 0-1
Entella-Mantova 0-1
Modena-Cesena 3-0
Sudtirol-Sampdoria 1-1
Ore 17.15
Catanzaro-Ascoli 1-5
Ore 19.30
Arezzo-Benevento
Domenica 25 ottobre
Ore 15.00
Palermo-Carrarese
Ore 17.15
Verona-Pisa
Classifica Serie B
- Palermo 19*
- Mantova 17
- Modena 16
- Ascoli 15
- Pisa 13*
- Sudtirol 13
- Avellino 11
- Benevento 11*
- Padova 10
- Arezzo 10*
- Entella 9
- Vicenza 9
- Verona 8*
- Juve Stabia 8 (-4)
- Cesena 8
- Empoli 6
- Carrarese 7*
- Cremonese 6
- Sampdoria 5
- Catanzaro 4
*una partita in meno
Prossimo turno Serie B, 9ª giornata
Martedì 27 ottobre
Ore 19:00
Benevento-Catanzaro
Ore 20:00
Ascoli-Sampdoria
Cesena-Empoli
Entella-Avellino
Vicenza-Modena
Mantova-Cremonese
Padova-Sudtirol
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00
Pisa-Palermo
Ore 20:00
Carrarese-Arezzo
Juve Stabia-Verona