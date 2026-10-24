Disastro Catanzaro, 6 schiaffi dall’Ascoli! Gorgone resta impietrito: esonero a un passo | CLASSIFICA

Il Catanzaro subisce una batosta clamorosa, in casa, contro l'Ascoli: i calabresi perdono 1-6. Gorgone verso l'esonero

Catanzaro-Ascoli
Foto Instagram @usCatanzaro1929official

Notte fonda a Catanzaro, batosta clamorosa al “Ceravolo” e sensazione che qualcosa si sia rotto. Mister Gorgone è sulla graticola, dopo l’1-6 rimediato questa sera contro l’Ascoli l’esonero sembra ormai a un passo. Per i calabresi una sconfitta pesantissima, arrivata dopo il pari di Verona che aveva acceso una piccola fiammella di speranza. Su quella fiammella è arrivata una secchiata d’acqua gelida: 6 gol subiti che portano a quota 20 quelli subiti dalla peggior difesa della stagione; terza sconfitta nelle ultime cinque gare in cui sono arrivati appena 4 punti; ultimo posto in classifica confermato.

La gara si era messa anche bene in avvio. Al 18’ apre le marcature Koffi, gol che sembra un buon presagio per i calabresi. Peccato che la partita del Catanzaro, di fatto, finisca lì. Tre minuti dopo arriva il pareggio di Gori. Nei 70 minuti successivi altre 5 marcature. Acampora, Gattoni e Corradini permettono all’Ascoli di archiviare la gara già nel primo tempo con un clamoroso 1-4. Nella ripresa Milanese e la doppietta di Gori (dopo controllo Var) chiudono definitivamente i conti di un match che più che più che calcistico sembra tennistico, visto il punteggio.

Risultati 8ª Giornata Serie B

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30

Empoli-Vicenza 0-2

Sabato 24 ottobre

Ore 15.00

Avellino-Padova 0-1
Cremonese-Juve Stabia 0-1
Entella-Mantova 0-1
Modena-Cesena 3-0
Sudtirol-Sampdoria 1-1

Ore 17.15

Catanzaro-Ascoli 1-5

Ore 19.30

Arezzo-Benevento

Domenica 25 ottobre

Ore 15.00

Palermo-Carrarese

Ore 17.15

Verona-Pisa

Classifica Serie B

  1. Palermo 19*
  2. Mantova 17
  3. Modena 16
  4. Ascoli 15
  5. Pisa 13*
  6. Sudtirol 13
  7. Avellino 11
  8. Benevento 11*
  9. Padova 10
  10. Arezzo 10*
  11. Entella 9
  12. Vicenza 9
  13. Verona 8*
  14. Juve Stabia 8 (-4)
  15. Cesena 8
  16. Empoli 6
  17. Carrarese 7*
  18. Cremonese 6
  19. Sampdoria 5
  20. Catanzaro 4

*una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 9ª giornata

Martedì 27 ottobre

Ore 19:00

Benevento-Catanzaro

Ore 20:00

Ascoli-Sampdoria
Cesena-Empoli
Entella-Avellino
Vicenza-Modena
Mantova-Cremonese
Padova-Sudtirol

Mercoledì 28 ottobre

Ore 19:00

Pisa-Palermo

Ore 20:00

Carrarese-Arezzo
Juve Stabia-Verona

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