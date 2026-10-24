Catanzaro, chi sarà il nuovo allenatore? Un nome in pole dopo l’esonero di Gorgone

Il Catanzaro deve sciogliere in fretta le riserve sul nuovo allenatore. Non c’è tempo, almeno per il momento, per leccarsi le ferite o riflettere. Dopo l’esonero di Gorgone, arrivato immediatamente dopo la pesantissima sconfitta interna di oggi pomeriggio contro l’Ascoli (1-6), il DS Polito si è scusato pubblicamente davanti a tutta la città: “purtroppo questa è una prestazione che mi costringe ad alzare le mani nei confronti di una città che merita qualcosa di meglio. Il Catanzaro oggi è ultimo, dobbiamo abbassare la testa e pedalare. Io sono il primo responsabile e davanti alla città alzo le mani” ha detto.

E’ già, però, tempo di pensare al nuovo tecnico, come detto. Il nome in pole è uno, Michele Mignani, lo stesso circolato con insistenza due settimane fa, dopo lo stop contro il Mantova. Poi il Catanzaro continuò con Gorgone, ma questa volta l’esonero è arrivato e dunque il club giallorosso è costretto a individuare la nuova guida in panchina. Davanti a tutti c’è l’ex Bari. Per il Catanzaro si tratta del primo esonero da quando il club è tornato in Serie B. Nelle tre stagioni precedenti, i vari Vivarini, Caserta e Aquilani avevano portato a termine la stagione con grandi risultati.