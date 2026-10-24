Catanzaro, ora è ufficiale: Gorgone esonerato, fatale la batosta clamorosa contro l’Ascoli

Non serviva un mago per prevederlo, al di là di ogni indiscrezione o confronto. L’ufficialità è arrivata, netta, a circa mezz’ora dal fischio finale della sfida: il Catanzaro ha esonerato mister Giorgio Gorgone. Inutile spiegare i motivi: la clamorosa e pesante sconfitta interna per 1-6 contro l’Ascoli. Una gara che si era messa anche bene, con il vantaggio, ma poi i calabresi sono rimasti totalmente in balìa dell’avversario. Un passivo troppo pesante, per una squadra lontana anni luce da quella che a maggio ha sfiorato la Serie A.

“US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli. La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore” si legge nella nota del club.

Gorgone era già in bilico dopo la precedente sconfitta interna contro il Mantova. Poi i confronti, qualche colloquio e la fiducia all’allenatore, in grado di strappare un pari a Verona contro l’Hellas venerdì scorso. Ora una nuova e schiacciante sconfitta, brutta per come maturata e per il risultato. Non capita tutti i giorni, infatti, di subire 6 reti in casa. Fischi a fine gara per i giocatori, ora al nuovo tecnico toccherà soprattutto risolvere i problemi mentali, per provare a scalare una classifica che ora si fa complicata.