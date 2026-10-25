Il Catanzaro riparte da Michele Mignani: la scelta di Noto per riportare i giallorossi dove meritano

Nel calcio i momenti di difficoltà richiedono lucidità, pragmatismo e decisioni tempestive capaci di dare una scossa immediata all’intero ambiente. La cocente e umiliante sconfitta contro l’Ascoli per 1-6 maturata ieri pomeriggio tra le mura amiche dello stadio Ceravolo ha lasciato il segno in casa Catanzaro, spingendo la società a chiudere anzitempo il rapporto con l’allenatore. L’esonero di Gorgone, maturato nella serata di ieri, è la naturale conseguenza di un avvio di stagione privo di identità tattica e povero di risultati, che ha fatto scivolare la squadra sul fondo della graduatoria.

Per ripartire con basi solide e restituire fiducia a una piazza calorosa e ferita, il club ha deciso di affidarsi a un profilo di indiscusso valore: come già anticipato ieri sera su StrettoWeb, il Catanzaro riparte da Michele Mignani. Si tratta di un tecnico molto preparato, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di trovarsi perfettamente a proprio agio nelle zone nobili dell’alta Serie B. Il suo percorso professionale parla chiaro, a partire dalla vittoria del campionato di Serie C alla guida del Bari nel 2022, fino alle importanti esperienze successive su piazze calde ed esigenti come lo stesso capoluogo pugliese, ma anche negli anni successivi a Palermo e a Cesena. In tutte e tre queste avventure, Mignani ha sempre saputo valorizzare le sue rose portandole a disputare per tre volte i playoff di Serie B. Il tecnico ligure approda in Calabria consapevole del momento delicato, ma con la certezza di avere tra le mani un gruppo che ha tutti gli argomenti tecnici per risollevarsi prontamente.

Il percorso virtuoso della gestione Noto: tre anni ai vertici del calcio cadetto dopo la promozione dalla C

Per comprendere la reale portata di questo gruppo e le sue possibilità di ripresa, occorre allargare lo sguardo al tragitto compiuto dalla compagine giallorossa nel recente passato. Al timone del club c’è un imprenditore stimato e oculato come Floriano Noto, capace di edificare in pochi anni una società molto solida, sana sotto il profilo economico e altamente competente nella gestione sportiva. Dopo la memorabile promozione ottenuta dalla Serie C nel 2023, la squadra ha saputo ribaltare ogni pronostico. Da classica Cenerentola espressione di una realtà provinciale del Mezzogiorno, la formazione calabrese si è trasformata in una vera e propria habitué dei piani alti, lottando stabilmente nei tornei di vertice per tre campionati consecutivi. Nel 2024, da matricola assoluta, ha chiuso al 5° posto la regular season, spingendosi con coraggio fino alla semifinale playoff dove si è arresa solo dinanzi alla Cremonese. Nel 2025 è arrivata una preziosa riconferma con il 6° posto in graduatoria e un nuovo traguardo prestigioso: la seconda semifinale playoff consecutiva, conclusasi con l’eliminazione per mano dello Spezia al termine di un doppio confronto equilibrato.

Il sogno promozione sfiorato contro il Monza e l’apice recente

La massima espressione di questo ciclo virtuoso si è manifestata nella passata stagione, nel 2026, indubbiamente il campionato migliore in assoluto della gestione recente. Chiudendo la stagione regolare al 5° posto, i giallorossi hanno dato vita a una cavalcata memorabile negli spareggi promozione. Dopo aver superato l’ostacolo Avellino, hanno compiuto un capolavoro sportivo eliminando in semifinale la corazzata del Palermo, compagine superfavorita per la promozione, guidata in panchina da Pippo Inzaghi e sostenuta dalla forza economica del City Group. L’approdo alla finalissima contro il Monza ha rappresentato il punto più alto dell’ultimo quarantennio giallorosso. In quell’occasione, la lotteria dei playoff ha mostrato il suo volto più beffardo: dopo la sconfitta per 0-2 rimediata all’andata al Ceravolo, i calabresi sono stati protagonisti di un’autentica impresa vincendo 0-2 in Brianza, ma la festa promozione è svanita unicamente a causa del peggior piazzamento in classifica rispetto ai brianzoli nella regular season. Un epilogo amaro che ha confermato, una volta di più, la competitività e il carattere di una squadra che ha accarezzato un traguardo leggendario.

La grande tradizione degli anni d’oro: l’eredità che guida il presente

L’entusiasmo e la compattezza dell’ambiente traggono forza anche dalla storia gloriosa che appartiene a questa piazza, dove il ritorno in Serie A è un desiderio coltivato con pazienza fin dal lontano 1984, anno dell’ultima apparizione nella massima serie. Prima di quell’epoca, la città aveva vissuto un decennio d’oro indimenticabile, contraddistinto da ben 7 partecipazioni al massimo campionato italiano a cavallo tra gli anni ’70 e i primi anni ’80. Erano gli anni in cui la squadra affrontava a testa alta le potenze del calcio nostrano, conquistando traguardi che rimangono scolpiti negli annali, come le due semifinali di Coppa Italia raggiunte nel 1979 e nel 1982. Proprio nel 1982 arrivò addirittura uno storico 7° posto assoluto in massima divisione, impreziosito dall’8° posto del 1981 e dal 9° del 1979. Quella realtà rappresentava un modello virtuoso per l’intero panorama calcistico nazionale, e oggi l’impegno costante e la lungimiranza di Floriano Noto garantiscono la base necessaria per riavvicinarsi a quei fasti, offrendo a una nuova generazione di tifosi l’opportunità di vivere emozioni altrettanto indelebili. Considerando che negli scorsi tre anni di serie B, il Catanzaro ha sempre confermato posizioni di vertice pur cambiando continuamente gli allenatori (mai nessuno è rimasto due anni consecutivi), possiamo avere molta fiducia sul futuro della squadra che ha nella società la propria forza più solida.

Una graduatoria cortissima e trenta gare da giocare: le basi per la rimonta

Il momento attuale, per quanto difficile e doloroso, non deve cancellare i meriti strutturali e le qualità intrinseche della squadra. L’ambiente merita piena fiducia perché la società è trasparente, l’organico allestito in estate è solido ed è stato concepito ancora una volta per competere ai livelli più alti. Il pesante passo falso di ieri e i passaggi a vuoto di questo scorcio iniziale rappresentano un incidente di percorso, imputabile a una guida tecnica che ha faticato a trasmettere le giuste coordinate tattiche e motivazionali ai calciatori. Sebbene l’attuale ultimo posto in solitaria imponga serietà e rigore, la classifica di Serie B offre segnali incoraggianti data la sua estrema compattezza: la quota salvezza si trova infatti a sole 4 lunghezze di distanza, mentre il treno utile per i playoff di Serie B dista appena 7 punti. Con 8 giornate archiviate, il calendario propone ancora ben 30 partite e 90 punti in palio, un margine temporale immenso per invertire la rotta. La guida esperta di Michele Mignani rappresenta la migliore garanzia per riordinare le idee, ritrovare compattezza e condurre il gruppo verso la rimonta, con la ferma ambizione di riconquistare posizioni e centrare la quarta partecipazione consecutiva ai playoff. La prima risposta è attesa già dopodomani, martedì 27 ottobre quando la trasferta di Benevento alle ore 19:00 aprirà il turno infrasettimanale di serie B. Pochissimo tempo per incidere per il nuovo mister, ma l’occasione migliore per la squadra che vuole trovare riscatto e archiviare subito il tonfo di ieri.