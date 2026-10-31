Giusi Princi racconta la missione in Kazakistan: “un’esperienza che lascia il segno” | VIDEO

Un’esperienza in Kazakistan che lascia un ricordo significativo, tra incontri, dialogo e relazioni umane. L’europarlamentare di Reggio Calabria di Forza Italia, Giusi Princi, ha condiviso sui propri canali social una riflessione sulla missione nel Paese dell’Asia centrale, soffermandosi soprattutto sul valore dei rapporti tra le persone e sull’importanza della diplomazia come strumento di avvicinamento tra popoli e culture differenti. Nel suo intervento, l’europarlamentare richiama il percorso dall’Europa al cuore dell’Asia centrale, descrivendo la missione attraverso i valori del confronto e della costruzione di relazioni. “Dall’Europa al cuore dell’Asia centrale, condividendo il calore umano, il valore del dialogo e la forza delle relazioni: perché la diplomazia più autentica è quella che avvicina i popoli e lascia il segno nel cuore delle persone”, scrive l’esponente di Forza Italia.

Le parole di Giusi Princi evidenziano una visione della diplomazia fondata anche sui rapporti umani, nella quale il dialogo e la conoscenza reciproca assumono un ruolo centrale. Il riferimento al calore umano ricevuto durante la missione restituisce il significato personale attribuito dall’europarlamentare all’esperienza vissuta in Kazakistan.