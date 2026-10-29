Giusi Princi dal Kazakistan guarda il Mar Caspio e pensa a Reggio Calabria: “il mio orizzonte profuma di casa”

Si trova a migliaia di chilometri dalla sua terra, sulle coste del Mar Caspio, in Kazakistan, ma davanti all’immensità del mare il pensiero torna immediatamente a Reggio Calabria. È il messaggio condiviso sui social dall’europarlamentare reggina Giusi Princi, impegnata in una missione istituzionale in qualità di Presidente di delegazione UE Asia Centrale. In una fotografia scattata ad Aktau, con il mare alle spalle, Princi racconta il legame con la propria terra d’origine e le emozioni suscitate da un paesaggio che le ricorda quello della Calabria. Un pensiero personale che accompagna il suo impegno istituzionale all’estero, durante una missione dedicata anche alle infrastrutture portuali e ai collegamenti commerciali tra Asia ed Europa. L’europarlamentare si trova infatti nell’area dei porti di Aktau e Kuryk, considerati snodi strategici per lo sviluppo delle rotte internazionali sulle quali l’Unione europea sta concentrando la propria attenzione per rafforzare le relazioni economiche con l’Asia centrale.

Il messaggio di Giusi Princi: “Il cuore torna in Calabria”

Nel post pubblicato sui propri canali social, Giusi Princi affida a poche parole il sentimento di appartenenza alla propria terra, mettendo a confronto il paesaggio del Mar Caspio con i ricordi della sua Reggio Calabria. Un messaggio che unisce la dimensione personale a quella istituzionale, tra la nostalgia di casa e gli impegni della missione internazionale.

“Guardando il mare di Aktau, il cuore torna in Calabria. Ogni mare ha il suo orizzonte, ma il mio profuma di casa. Perché ci sono luoghi che incantano e altri che semplicemente ti appartengono. La missione in Kazakistan continua sulle coste del Mar Caspio, nei porti di Aktau e Kuryk, snodi strategici delle rotte che collegano l’Asia all’Europa. Infrastrutture su cui l’UE punta per rafforzare i rapporti commerciali con l’Asia centrale diversificando la sua economia”.

Il richiamo alla Calabria rappresenta dunque il filo conduttore di una riflessione maturata durante gli impegni istituzionali in Kazakistan. L’europarlamentare ritrova nel mare un elemento capace di evocare il legame con la propria città e con la regione di origine. La fotografia condivisa da Aktau accompagna così un racconto nel quale il senso di appartenenza si intreccia con l’esperienza internazionale.

La missione in Kazakistan e i porti strategici tra Asia ed Europa

Accanto al messaggio personale, il post di Giusi Princi richiama l’attenzione sul valore strategico della missione in Kazakistan, con particolare riferimento ai porti di Aktau e Kuryk, sulle coste del Mar Caspio. Si tratta di infrastrutture importanti per i collegamenti commerciali tra il continente asiatico e quello europeo, inserite nelle rotte attraverso le quali transitano merci e scambi internazionali. Come evidenziato dall’europarlamentare, l’Unione europea guarda con interesse al rafforzamento di questi collegamenti, nell’ambito di una strategia finalizzata a consolidare i rapporti commerciali con i Paesi dell’Asia centrale e a diversificare le relazioni economiche. La missione prosegue quindi in un’area che riveste un ruolo significativo per lo sviluppo delle connessioni tra Europa e Asia. Sullo sfondo rimane il pensiero rivolto a Reggio Calabria, evocata da Princi attraverso l’immagine del mare e il richiamo a quell’orizzonte che, nonostante la distanza, continua a rappresentare per lei il significato più autentico della parola casa.