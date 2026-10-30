La missione UE di Giusi Princi conquista il Kazakistan: la stampa kazaka elogia l’impegno dell’eurodeputato reggino

Da Reggio Calabria al Kazakistan, sotto i riflettori della stampa internazionale. La missione istituzionale della delegazione del Parlamento europeo in Kazakistan, guidata dall’eurodeputato reggina Giusi Princi, presidente della Delegazione per le relazioni con l’Asia centrale, ha ottenuto un’ampia copertura da parte dei media e delle agenzie di stampa kazake. Numerosi articoli pubblicati dalle testate nazionali e locali hanno raccontato le tappe della visita e i principali temi affrontati, dando particolare rilievo al dialogo tra Unione europea e Kazakhistan.

Dall’agenzia nazionale Kazinform alle testate Ratel.kz, AstanaNews e Rail-news.kz, la missione della delegazione europea ha trovato spazio nell’informazione del Paese asiatico. Una significativa attenzione mediatica che accompagna l’attività istituzionale di Giusi Princi alla guida della delegazione del Parlamento europeo e testimonia l’interesse kazako per il rafforzamento delle relazioni con Bruxelles.

La stampa locale ha seguito gli incontri istituzionali ad Astana, il confronto con le autorità della regione di Mangystau e le visite ai porti di Aktau e Kuryk, infrastrutture strategiche per i collegamenti commerciali tra Europa e Asia. Particolare attenzione è stata riservata al Corridoio transcaspico, alle opportunità di investimento, allo sviluppo economico dei territori e al potenziamento delle reti logistiche internazionali.

Ampio spazio anche alla cooperazione nel campo dell’istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. Tra gli argomenti affrontati, le nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e le prospettive di collaborazione tra università e istituzioni dei due territori.

La missione guidata dall’eurodeputato reggina si inserisce così nel percorso di consolidamento delle relazioni tra Unione europea e Kazakistan, con il dialogo parlamentare al centro della cooperazione economica, infrastrutturale e scientifica.

La rassegna stampa kazaka

Di seguito gli articoli apparsi sulla stampa kazakha suddivisi per aree tematiche:

Dialogo politico e istituzionale tra Kazakhstan e Unione europea

Fonte: Kazinform – Agenzia di stampa nazionale del Kazakhstan

Titolo: “I membri del Parlamento europeo arrivano in Kazakhstan”

L’agenzia nazionale Kazinform ha annunciato l’arrivo in Kazakhstan della Delegazione del Parlamento europeo guidata dall’On. Giusi Princi, sottolineandone il ruolo di Presidente della Delegazione per le relazioni con l’Asia centrale.

La notizia ha anticipato la partecipazione dei parlamentari europei alla 23ª riunione del Comitato di cooperazione parlamentare Kazakhstan-UE e la successiva visita ad Aktau, nella regione occidentale del Paese, finalizzata ad approfondire le prospettive di sviluppo territoriale e le potenzialità delle infrastrutture marittime.

Consultabile al seguente indirizzo: https://kaz.inform.kz/news/europarlament-deputattari-kazakstanga-keld-c1553b44

Fonte: Ulysmedia – Testata giornalistica kazaka

Titolo: “Giusi Princi su donne in politica, libertà di stampa e relazioni del Kazakistan con l’Europa”

Particolare rilievo assume l’intervista realizzata da Ulysmedia con la Presidente On. Giusi Princi, che ha dedicato ampio spazio ai temi politici e istituzionali al centro del dialogo tra Kazakhstan e Unione europea.

Nel colloquio sono stati affrontati il ruolo delle donne nei processi decisionali, l’importanza dell’istruzione per favorire pari opportunità, la libertà di stampa e la tutela dei diritti fondamentali. La Presidente ha sottolineato il valore di un sistema educativo capace di promuovere autonomia e partecipazione e la necessità di garantire ai mezzi di informazione indipendenza e libertà nell’esercizio della professione giornalistica.

Consultabile al seguente indirizzo: https://ulysmedia.kz/interview/83895-dzhuzi-princhi-o-zhenshchinakh-v-politike-svobode-pressy-i-otnosheniiakh-kazakhstana-s-evropoi/

Istruzione, ricerca scientifica e innovazione

Fonte: Check-point.kz – Testata giornalistica kazaka

Titolo: “Kazakhstan e Unione europea si confrontano sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’istruzione”

Check-point.kz riprende i contenuti dell’incontro tra il Ministro Nurbek e la Delegazione del Parlamento europeo, concentrandosi sulle prospettive di collaborazione nell’applicazione dell’intelligenza artificiale ai sistemi educativi.

La pubblicazione richiama l’interesse delle due parti per l’innovazione tecnologica e per lo sviluppo di nuove opportunità di cooperazione nel campo della formazione e della ricerca.

Consultabile al seguente indirizzo: https://check-point.kz/publication?id=11029

Fonte: Ratel.kz – testata giornalistica kazaka

Titolo: “Kazakhstan e UE sulla strada verso uno spazio educativo comune”

L’articolo riferisce dell’incontro tra il Ministro Sayasat Nurbek e la Delegazione europea guidata dall’On. Giusi Princi. Tra i temi affrontati figurano la mobilità accademica e studentesca, i progetti comuni di formazione e ricerca, l’intelligenza artificiale e la collaborazione nell’ambito del programma europeo Horizon Europe. La testata specifica che il resoconto è stato diffuso dall’agenzia Ratel Media sulla base delle informazioni del Ministero kazako della Scienza e dell’Istruzione superiore.

Consultabile al seguente indirizzo: https://ratel.kz/kaz/kazahstan_i_es_na_puti_k_obschemu_obrazovatelnomu_prostranstvu

Fonte: Democracy.kz – portale di informazione kazako

Titolo: “Sayasat Nurbek ha discusso con la Delegazione del Parlamento europeo le priorità nei settori della scienza e dell’istruzione superiore”

Anche Democracy.kz ha pubblicato un resoconto dell’incontro, citando espressamente l’On. Giusi Princi quale Presidente della Delegazione DCAS e co-presidente del Comitato di cooperazione parlamentare Kazakhstan-UE. Il contributo approfondisce le prospettive di collaborazione in materia di istruzione superiore, ricerca, mobilità accademica e integrazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi.

Consultabile al seguente indirizzo: https://democracy.kz/?p=9371

Mangystau: investimenti, sviluppo territoriale e connettività euroasiatica

Fonte: Memleket.kz – Portale informativo kazako

Titolo: “La regione di Mangystau punta ad ampliare la cooperazione con i Paesi europei nei settori degli investimenti e della logistica”

La stampa locale ha dato risalto all’incontro tra il Governatore della regione di Mangystau, Nurdaulet Kilybay, e la Delegazione del Parlamento europeo guidata dall’On. Giusi Princi. Nel corso del confronto sono state presentate le potenzialità economiche del territorio e le opportunità di collaborazione con gli investitori europei nei settori industriale, turistico, ambientale e logistico.

La notizia evidenzia il ruolo della regione di Mangystau nella strategia di sviluppo delle infrastrutture logistiche kazake e nelle prospettive di collaborazione con i partner europei.

Consultabile al seguente indirizzo: https://memleket.kz/ru/news/128415-mangistauskii-region-zainteresovan-v-rassirenii-investicionnogo-i-transportno-logisticeskogo-sotrudnicestva-so-stranami-evropy

Fonte: SEZ Aktau Seaport – Portale della Zona economica speciale del porto di Aktau

Titolo: “La regione di Mangystau punta ad ampliare la cooperazione con i Paesi europei in materia di investimenti, trasporti e logistica”

Anche il portale della Zona economica speciale del porto di Aktau ha pubblicato un resoconto dell’incontro con la Delegazione europea, soffermandosi sulle prospettive di sviluppo economico e infrastrutturale della regione. La pubblicazione approfondisce i progetti presentati dalle autorità locali, il potenziamento delle infrastrutture portuali e il ruolo del Corridoio transcaspico nella diversificazione delle rotte commerciali internazionali.

Consultabile al seguente indirizzo: https://sez.kz/en/press_center/news?title=Mangystau_Region_Seeks_to_Expand_Investment%2C_Transport_and_Logistics_Cooperation_with_European_Countries_781

Il porto di Kuryk e il ruolo del Kazakhstan nei collegamenti tra Europa e Asia

Fonte: Rail-news.kz – Testata specializzata nel settore ferroviario e dei trasporti

Titolo: “La Delegazione del Parlamento europeo visita il porto di Kuryk”

La visita al porto di Kuryk, nella regione di Mangystau, ha trovato spazio anche sulla stampa specializzata kazaka. Rail-news.kz riferisce della visita dei parlamentari europei alla struttura portuale, durante la quale sono state illustrate le attività operative, le infrastrutture e le potenzialità logistiche dello scalo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla funzione del porto nello sviluppo del Corridoio internazionale di trasporto transcaspico, che collega l’Asia centrale al Caucaso e ai mercati europei attraverso il Mar Caspio.

Consultabile al seguente indirizzo: https://rail-news.kz/index.php/ru/news/25237-delegaciia-evropeiskogo-parlamenta-posetila-too-port-kuryk.html