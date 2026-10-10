Empoli-Palermo, Inzaghi è contento ma fa un appunto: “è lì che dobbiamo migliorare”

“Siamo contenti, anche se dopo il primo tempo con tutto quello che avevamo creato andare solo 0-0… è lì lo step dove dobbiamo migliorare, perché non si può tenere aperta una partita del genere, perché poi vediamo com’è il calcio: al primo tiro, rigore e siamo andati sotto. Vuol dire che si ha carattere e voglia e comunque sono molto contento della prestazione. Dal lato tecnico e di gioco siamo stati molto bravi. È chiaro che dobbiamo migliorare nelle occasioni, abbiamo avuto occasioni pulite, dovevamo essere forse più cattivi, però sembrava non volesse entrare, sembrava veramente una maledizione”. Così mister Filippo Inzaghi al termine di Empoli-Palermo, match vinto dai rosanero per 2-4.