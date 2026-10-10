Palermo, Inzaghi eguaglia la migliore partenza della sua carriera: 16 punti in 6 gare, come una squadra che ha già portato in Serie A. E la città ora sogna…

Se il buongiorno si vede dal mattino, il Palermo di Filippo Inzaghi può davvero sognare in grande. Dopo le prime sei giornate del campionato di Serie B, e alla luce della vittoria di oggi a Empoli, i rosanero hanno conquistato 16 punti sui 18 disponibili, frutto di cinque vittorie e un solo pareggio. Un rendimento straordinario, che rappresenta, a pari merito, la migliore partenza della carriera di Inzaghi da allenatore in Serie B. L’ex attaccante del Milan e della Nazionale ha infatti eguagliato il proprio record stabilito alla guida del Pisa nella stagione 2024-2025, quando i nerazzurri partirono con gli stessi numeri e conclusero il campionato con la storica promozione in Serie A, riportando il club toscano nella massima categoria dopo 34 anni. Un precedente che non può lasciare indifferenti i tifosi palermitani, soprattutto considerando che l’attuale avvio è addirittura superiore a quello del leggendario Benevento allenato dallo stesso Inzaghi nel 2019-2020, protagonista di una stagione dominata dall’inizio alla fine.

Il dato assume ancora più valore osservando il modo in cui sono arrivati questi risultati. Il Palermo ha vinto cinque delle prime sei partite, concedendosi un solo pareggio nella difficile trasferta di Avellino, terminata 1-1 allo stadio Partenio-Lombardi. Un campo complicato, sul quale i rosanero hanno dimostrato carattere e capacità di reazione, recuperando lo svantaggio con Dennis Johnsen dopo la rete di Cheddira. Nelle altre cinque giornate la formazione di Inzaghi ha sempre conquistato l’intera posta in palio, mostrando un calcio offensivo, intenso e spettacolare, capace di accompagnare i risultati con prestazioni convincenti. Una squadra che non si limita a gestire le partite, ma cerca di imporre il proprio gioco, aggredendo gli avversari e mantenendo alta la pressione. È proprio questa combinazione tra qualità del gioco, personalità e continuità di rendimento a rendere particolarmente incoraggiante il confronto con le precedenti esperienze del tecnico piacentino.

Il precedente del Pisa: gli stessi 16 punti e poi la festa per la Serie A

Per trovare una partenza altrettanto brillante nella carriera di Filippo Inzaghi bisogna tornare indietro di appena due stagioni, al Pisa 2024-2025. Anche allora Superpippo aveva conquistato 16 punti nelle prime sei giornate, con cinque vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Quella partenza sprint si trasformò nelle fondamenta di un campionato straordinario, concluso con il secondo posto e la promozione diretta in Serie A. Il Pisa chiuse a quota 76 punti, regalando alla città e ai suoi tifosi il ritorno nell’élite del calcio italiano dopo oltre tre decenni. Oggi il Palermo ha riprodotto esattamente lo stesso rendimento iniziale, un parallelismo che inevitabilmente alimenta entusiasmo e aspettative nell’ambiente rosanero. Naturalmente sei partite non possono garantire l’esito di un campionato lungo e competitivo come quello cadetto, ma il precedente dimostra che Inzaghi conosce perfettamente il percorso necessario per trasformare una partenza di altissimo livello in una stagione vincente.

Palermo meglio persino del Benevento dei record: 16 punti contro 12

C’è un altro confronto particolarmente significativo, forse ancora più sorprendente. Il Palermo di oggi è partito meglio del Benevento 2019-2020, la squadra con cui Filippo Inzaghi conquistò il campionato di Serie B dominando la stagione. Dopo le prime sei giornate, infatti, i sanniti avevano raccolto 12 punti, grazie a tre vittorie e tre pareggi, quattro in meno rispetto ai 16 ottenuti quest’anno dai rosanero. Eppure quel Benevento avrebbe poi accelerato in maniera impressionante, conquistando la promozione con sette giornate d’anticipo e chiudendo il torneo con 86 punti e un vantaggio di 18 lunghezze sulla seconda classificata. Una stagione entrata nella storia della Serie B, che rende ancora più interessante il rendimento del Palermo. Inzaghi, dunque, è riuscito a cominciare questa nuova avventura persino meglio rispetto all’annata della sua più netta affermazione nel campionato cadetto. Un elemento statistico che conferma quanto sia stato positivo l’avvio dei siciliani e quanto il tecnico sappia trasmettere immediatamente una mentalità vincente alle proprie squadre.

Tutte le partenze di Inzaghi in Serie B: dalla Reggina al Brescia, fino al primo Palermo

La panoramica delle precedenti esperienze di Filippo Inzaghi in Serie B conferma la portata dei numeri raggiunti quest’anno dal Palermo. Ecco il confronto con tutte le altre stagioni in Serie B.