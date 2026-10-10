E’ un Palermo spettacolare! Inzaghi piazza il poker a Empoli e vola a +4 sulla seconda: Pohjanpalo, Johnsen e Palumbo devastanti | CLASSIFICA

Che bello, questo Palermo! Inzaghi non risente affatto della sosta lunga e la sua squadra torna dalla pausa con una prestazione spettacolare, sbancando Empoli per 2-4 dopo una gara intensa, ricca di emozioni, colpi di scena e rimonte. Vittoria strameritata, per i rosanero, che creano una marea di occasioni già nel primo tempo e, incredibilmente, vanno sotto, ma poi riescono a rimetterla sui binari giusti grazie ad un attacco esplosivo e devastante: scatenati, infatti, i vari Pohjanpalo, Johnsen e Palumbo, autori di una rete a testa. Con questo successo il Palermo è sempre più primo, a 4 punti sul Sudtirol secondo, ma ancora il Mantova deve giocare. Le 14 reti segnate in sei partite, invece, confermano proprio questo: la compagine siciliana ha nel reparto offensivo la sua arma migliore.

La partita

Nel primo tempo, una sola squadra in campo, quella siciliana: Johnsen è scatenato, ma lo è anche il portiere toscano, che si supera in almeno due occasioni, aiutandosi anche col palo su un tiro di Vavassori. L’Empoli soffre, ma riesce comunque a colpire una traversa. Per quanto visto, Ranocchia e compagni avrebbero meritato il vantaggio, ma la prima frazione si chiude a reti bianche. E’ nella ripresa che succede di tutto: in poco più di un’ora, infatti, arrivano ben quattro reti. La sblocca l’Empoli su rigore, dopo un fallo di mani in area rivisto al Var, ma è qui che si scatena l’attacco del Palermo: Pojhanpalo pareggia con un piattone da due passi, Palumbo firma il sorpasso con una bella azione personale e Johnsen la chiude con un altro piattone a giro. Finita? No. All’Empoli va un altro rigore: para Fortin, ma ha mosso i piedi prima del tiro, tutto da rifare. Nel secondo tiro, di Popov, la palla va in rete. 2-3 e sofferenza finale, che però viene spenta da Cassandro in pieno recupero, per il 2-4 finale.

Ancora una volta, Inzaghi parte alla grande nel campionato in cui è ormai più che maestro, questa volta anche con una vera e propria corazzata. Cinque vittorie e solo un pari dopo sei gare testimoniano un avvio di campionato pazzesco, che crea già un solco importante rispetto alle dirette concorrenti. Sì, questa volta il Palermo può davvero sognare.

Risultati Serie B, 6ª giornata

Venerdì 9 ottobre

Ore 20:30

Avellino-Sampdoria 4-1

Sabato 10 ottobre

Ore 15:00

Benevento-Cesena 2-0

Empoli-Palermo 2-4

Entella-Juve Stabia 1-1

Sudtirol-Ascoli 0-0

Ore 17:15

Vicenza-Pisa

Ore 19:30

Arezzo-Cremonese

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00

Catanzaro-Mantova

Ore 17:15

Padova-Carrarese

Ore 19:30

Modena-Verona

Classifica Serie B

Palermo 16* Sudtirol 12* Mantova 11 Ascoli 11* Modena 10 Avellino 10* Benevento 10* Padova 7 Verona 7 Cesena 7* Pisa 7 Empoli 6* Arezzo 6 Entella 6* Cremonese 5 Vicenza 5 Sampdoria 4* Catanzaro 3 Juve Stabia 2* Carrarese 1

Prossimo turno Serie B, 7ª giornata

Venerdì 16 ottobre

Ore 20.30

Verona-Catanzaro

Sabato 17 ottobre

Ore 15.00

Ascoli-Empoli

Benevento-Vicenza

Carrarese-Modena

Padova Entella

Ore 17.15

Mantova-Palermo

Ore 19.30

Pisa-Cremonese

Domenica 18 ottobre

Ore 15.00

Juve Stabia-Sudtirol

Ore 17.15

Cesena-Avellino

Ore 19.30

Sampdoria-Arezzo