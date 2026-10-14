Dalla Francia a Reggio Calabria, Jérôme Viaud stregato da Capua 1880: “5 generazioni e ricchezza del patrimonio mediterraneo” | FOTO

Jérôme Viaud stregato da Capua 1880. Il Sindaco di Grasse – che questa mattina ha firmato l’accordo per l’ingresso di Reggio Calabria nel club europeo delle città del profumo, grazie all’unicità del bergamotto – ha visitato l’azienda Capua 1880, esaltandone gli aspetti storici e legati alla tradizione. “Durante il mio viaggio a Reggio Calabria, accompagnato da Philippe Massé, Presidente di PRODAROM, ho avuto il piacere di visitare CAPUA 1880, un’azienda familiare emblematica della Calabria, insieme a Gianfranco Capua” ha detto il Sindaco francese.

“Dal 1880, cinque generazioni si sono succedute, rendendo quest’azienda leader a livello internazionale nell’estrazione e commercializzazione di oli essenziali di agrumi italiani. Bergamotto, mandarino, limone, arancia… queste preziose materie prime esprimono tutta la ricchezza del nostro patrimonio vegetale mediterraneo.

Sono rimasto particolarmente colpito da questa capacità di coniugare tradizione, innovazione e ricerca, con investimenti costanti in nuove tecnologie a supporto delle esigenze di profumieri e aromatieri, ponendo al contempo la sostenibilità al centro del loro approccio. Questa visita illustra perfettamente le problematiche che affrontiamo a Grasse e all’interno del Club europeo dei sindaci delle città della profumeria: preservare il nostro know-how, difendere la naturalità delle nostre materie prime e sostenere le aziende che mantengono vivo questo settore di eccellenza”.

“Da Grasse alla Calabria, i nostri territori condividono la stessa passione per le essenze naturali e la stessa responsabilità: tramandare questo patrimonio alle generazioni future. Desidero ringraziare Gianfranco Capua per la sua accoglienza e per aver condiviso con noi una storia imprenditoriale straordinaria, profondamente radicata nel suo territorio e risolutamente proiettata verso il futuro” ha concluso Viaud.