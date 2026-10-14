Reggio Calabria, accordo storico: la città entra nel Club Europeo delle città del profumo. Il bergamotto protagonista e per Cannizzaro subito un ruolo importante

Reggio Calabria entra ufficialmente a far parte del Club Europeo dei Sindaci delle Città della Profumeria. Questa mattina è stato siglato l’accordo tra il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e il Sindaco di Grasse (Francia) Jerome Viaud. Il motivo dell’incontro svelato ieri è legato proprio a questa importante collaborazione: la sottoscrizione di un asse tra Reggio Calabria e la Francia, ancor di più tra Reggio Calabria e Grasse, capitale mondiale della profumeria. Sfruttando l’oro della città, uno dei simboli per eccellenza sullo Stretto: il bergamotto. Tra l’altro, su proposta dello stesso Jerome Viaud, Francesco Cannizzaro assume l’incarico di Vicepresidente del Club europeo dei Sindaci delle Città della profumeria.

La città dello Stretto, con il suo Sindaco, ricoprono dunque da oggi un ruolo importante all’interno del Club dei Sindaci delle Città della profumeria, con la possibilità che il bergamotto possa davvero recitare un incarico da protagonista per il futuro e lo sviluppo di Reggio Calabria. Si tratta di un accordo storico, perché questa adesione consente alla città l’ingresso all’interno di un organismo duraturo, sfruttando anche l’asse con gli enti della città, dall’Università Mediterranea agli operatori economici, come imprese e Camera di Commercio.

Ma, soprattutto, perché Reggio è l’unica città italiana. Non sono tantissime le città europee a far parte di questa rete, per questo tale ingresso assume un ruolo ancora più importante.

L’elenco delle città europee della profumeria

FRANCIA

Grasse (Grass)

Forcalquier (For-cal-kié)

Sault (So)

Grignan (Gri-gnàn)

Valensole (Va-lan-sòl)

ITALIA

Reggio Calabria

BULGARIA

Kazanlak (Ka-zan-làk)

ROMANIA

Cluj (Clùj)

SPAGNA

Siviglia

Murcia (Mùrsia)