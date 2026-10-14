Reggio Calabria nella élite mondiale del profumo, gli annunci di Cannizzaro: l’atteso evento di gennaio e la rivelazione delle multinazionali sul bergamotto | INTERVISTA

Reggio Calabria si riscopre unica. Lo è, per tanti fattori, lo è sicuramente quando si parla del bergamotto, il prodotto diventato protagonista dello storico accordo firmato oggi tra la città dello Stretto e quella di Grasse, in Francia. Reggio entra infatti nel Club Europeo delle città della profumeria. E’ l’unica italiana all’interno di una ristrettissima cerchia di sole dieci città in Europa. Francesco Cannizzaro, su proposta del Sindaco di Grasse Jerome Viaud, assumerà il ruolo di vice presidente di questa rete.

Il Sindaco reggino, a margine dell’evento, si è lasciato andare ad alcuni annunci importanti: “sono orgoglioso oggi, perché l’unica città italiana al mondo tra le dieci che fanno parte di questo organismo è Reggio Calabria. Vi do due annunci: la prima riunione di questo organismo per la fase preparatoria dell’incontro con la Commissione Europea si terrà a gennaio a Reggio Calabria; poi ringrazio Viaud per aver assegnato alla città, e non a me, l’incarico di vicepresidente”.

“L’unicità del bergamotto – ha aggiunto – ci rende forti in Europa e nel mondo. Nessuna tra le città che fanno parte di questo organismo ha una unicità come la nostra. Questa sarà la svolta definitiva per lo sviluppo della nostra città. C’è un’attenzione straordinaria da parte delle multinazionali, che ho invitato a venire qui. Queste aziende hanno affermato che senza il bergamotto non avrebbero avuto lo stesso successo”. Infine, l’accordo con l’Università: “è’ nata l’idea di poter collegare la città di Grasse con l’Università Mediterranea. Già si sono creati i presupposti affinché si possa creare subito un Erasmus” ha concluso.