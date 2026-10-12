Catanzaro, esonero o fiducia? E’ arrivata la decisione su mister Gorgone

Il Catanzaro ha deciso di non esonerare il proprio allenatore, almeno per ora. La brutta sconfitta interna di ieri contro il Mantova, e una classifica tutt’altro che rassicurante, avevano portato la società a prendersi del tempo per le riflessioni, come comunicato subito dopo la gara dal DS Polito. La società ha valutato, tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, e ha fatto la sua scelta: fiducia al tecnico Giorgio Gorgone.

“US Catanzaro 1929 comunica che, a seguito di un confronto con l’allenatore Giorgio Gorgone, la società ha confermato la propria fiducia al tecnico. Il club prende atto che la prestazione offerta ieri contro il Mantova non è stata all’altezza della situazione e delle aspettative. Da qui l’auspicio di una pronta reazione da parte della squadra, a partire dalla prossima gara in trasferta contro il Verona, con una prova convincente e in linea con gli obiettivi stagionali della società” si legge nella nota del club, che ha evidenziato come la prestazione di ieri non sia piaciuta e come si aspetti una immediata reazione già dalla prossima.