Catanzaro, esonero o fiducia? E’ arrivata la decisione su mister Gorgone

La società ha valutato, tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, e ha fatto la sua scelta su mister Gorgone, dopo la brutta sconfitta di ieri

gorgone catanzaro
Foto U.S. Catanzaro 1929

Il Catanzaro ha deciso di non esonerare il proprio allenatore, almeno per ora. La brutta sconfitta interna di ieri contro il Mantova, e una classifica tutt’altro che rassicurante, avevano portato la società a prendersi del tempo per le riflessioni, come comunicato subito dopo la gara dal DS Polito. La società ha valutato, tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, e ha fatto la sua scelta: fiducia al tecnico Giorgio Gorgone.

“US Catanzaro 1929 comunica che, a seguito di un confronto con l’allenatore Giorgio Gorgone, la società ha confermato la propria fiducia al tecnico. Il club prende atto che la prestazione offerta ieri contro il Mantova non è stata all’altezza della situazione e delle aspettative. Da qui l’auspicio di una pronta reazione da parte della squadra, a partire dalla prossima gara in trasferta contro il Verona, con una prova convincente e in linea con gli obiettivi stagionali della società” si legge nella nota del club, che ha evidenziato come la prestazione di ieri non sia piaciuta e come si aspetti una immediata reazione già dalla prossima.

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