Pomeriggio da incubo per il Catanzaro: il Mantova passa 1-3 al “Ceravolo” | CLASSIFICA

Pomeriggio da incubo per il Catanzaro e, visto l’andazzo di questa prima parte di stagione, non è una novità. La gara casalinga contro il Mantova non era delle più facile, vista la differenza di classifica con l’attuale vicecapolista, ma è proprio tra le mura amiche del “Ceravolo” che i calabresi dovranno costruire la propria stagione. Due reti poco dopo la mezz’ora, al 30′ Tomasevic su corner di Ilie e al 34′ Ruocco con deviazione di un difensore, hanno tagliato le gambe ai calabresi.

Nella ripresa il Mantova ha messo in ghiaccio la gara con la rete di Bragantini che, sfruttando il Catanzaro completamente sbilanciato in avanti, ha insaccato lo 0-3 superando Pigliacelli. Nel finale il gol di Matias Antonini Lui rende solo meno amaro il passivo per il Catanzaro che ha incassato la 5ª sconfitta in 6 gare.

Risultati Serie B, 6ª giornata

Venerdì 9 ottobre

Ore 20:30

Avellino-Sampdoria 4-1

Sabato 10 ottobre

Ore 15:00

Benevento-Cesena 2-0

Empoli-Palermo 2-4

Entella-Juve Stabia 1-1

Sudtirol-Ascoli 0-0

Ore 17:15

Vicenza-Pisa 0-3

Ore 19:30

Arezzo-Cremonese 0-0

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00

Catanzaro-Mantova 1-3

Ore 17:15

Padova-Carrarese

Ore 19:30

Modena-Verona

Classifica Serie B

Palermo 16 Sudtirol 12 Mantova 11 Ascoli 11 Modena 10* Avellino 10 Benevento 10 Padova 7* Verona 7* Cesena 7 Pisa 7 Empoli 6 Arezzo 6 Entella 6 Cremonese 5 Vicenza 5 Sampdoria 4 Catanzaro 3 Juve Stabia 2 Carrarese 1*

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 7ª giornata

Venerdì 16 ottobre

Ore 20.30

Verona-Catanzaro

Sabato 17 ottobre

Ore 15.00

Ascoli-Empoli

Benevento-Vicenza

Carrarese-Modena

Padova Entella

Ore 17.15

Mantova-Palermo

Ore 19.30

Pisa-Cremonese

Domenica 18 ottobre

Ore 15.00

Juve Stabia-Sudtirol

Ore 17.15

Cesena-Avellino

Ore 19.30

Sampdoria-Arezzo