Catanzaro, allenatore esonerato? Le parole di Polito su Gorgone dopo lo stop contro il Mantova

Le parole del ds giallorosso Ciro Polito in conferenza stampa dopo la sconfitta interna del Catanzaro contro il Mantova

gorgone catanzaro
Foto U.S. Catanzaro 1929

“È normale che in queste situazioni si facciano delle valutazioni, però bisogna ragionare a mente fredda e non a mente calda. Ci riserviamo una serata e poi valutiamo. L’allenatore gode della stima perché è veramente una persona straordinaria. È giusto che ci confrontiamo, è finita adesso la partita, c’è pure una società dove uno si deve confrontare. Non è neanche giusto decidere dopo a mente calda, dopo una brutta sconfitta il primo pensiero è mandare via l’allenatore”. Così il ds giallorosso Ciro Polito in conferenza stampa dopo la sconfitta interna del Catanzaro contro il Mantova.

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