Catanzaro, allenatore esonerato? Le parole di Polito su Gorgone dopo lo stop contro il Mantova

“È normale che in queste situazioni si facciano delle valutazioni, però bisogna ragionare a mente fredda e non a mente calda. Ci riserviamo una serata e poi valutiamo. L’allenatore gode della stima perché è veramente una persona straordinaria. È giusto che ci confrontiamo, è finita adesso la partita, c’è pure una società dove uno si deve confrontare. Non è neanche giusto decidere dopo a mente calda, dopo una brutta sconfitta il primo pensiero è mandare via l’allenatore”. Così il ds giallorosso Ciro Polito in conferenza stampa dopo la sconfitta interna del Catanzaro contro il Mantova.