Calabria, Chiappetta affonda Falcomatà: “si pettina, mangia mentine e sembra uno scolaretto. E’ stato il peggior sindaco di Reggio”

Scontro acceso in Consiglio regionale della Calabria, dove Piercarlo Chiappetta di Forza Italia ha rivolto parole molto dure nei confronti di Giuseppe Falcomatà, intervenuto poco prima in Aula sui temi delle proteste degli agricoltori, dei sottosegretari regionali, delle dichiarazioni di Wanda Ferro e della situazione dei dializzati di Reggio Calabria. La replica di Chiappetta ha abbandonato il terreno strettamente politico per concentrarsi direttamente sulla figura di Falcomatà, con un intervento fortemente polemico. Nel suo intervento, il consigliere di Forza Italia ha descritto in modo sarcastico l’atteggiamento di Falcomatà prima di prendere la parola in Aula. Chiappetta ha dichiarato in aula: “prima di intervenire Falcomatà si pettina i capelli, mangia le mentine e mantiene una postura tesa; sembra uno scolaretto davanti a una commissione d’esame alle elementari. Molti amici reggini mi hanno detto che è stato il peggior sindaco della storia di Reggio Calabria”.

Falcomatà aveva attaccato la Giunta su agricoltori e sottosegretari

L’intervento di Chiappetta è arrivato dopo che Falcomatà aveva preso la parola su più temi. Il consigliere del Pd aveva affermato: “bene il Vinitaly, ma c’è bisogno di altro per aiutare gli agricoltori che protestano”. Sul dossier dei sottosegretari aveva poi posto un interrogativo diretto alla maggioranza: “non è che la Giunta oggi vuole abrogare la legge per poi riproporla?”. Falcomatà aveva inoltre chiesto chiarezza sulle parole di Wanda Ferro rispetto al rischio di possibili infiltrazioni mafiose nelle proteste in corso in Calabria e aveva sollecitato la Giunta a intervenire sul problema dei dializzati di Reggio Calabria, che oggi hanno protestato al Gom.