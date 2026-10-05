Calabria, al via il Consiglio regionale: Giannetta ufficialmente nel Misto | FOTO

Si è aperta a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria, la seduta del Consiglio regionale della Calabria, con due passaggi politici che hanno immediatamente caratterizzato l’avvio dei lavori. Da una parte, la maggioranza dell’Aula ha bocciato la richiesta avanzata dalle opposizioni di inserire una mozione sulle proteste in corso in Calabria. Dall’altra, è stata formalizzata la nuova collocazione consiliare di Domenico Giannetta, che lascia definitivamente il gruppo di Forza Italia e passa al Gruppo Misto dopo avere aderito politicamente a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La seduta si apre dunque con un confronto politico immediato tra maggioranza e opposizione e, contemporaneamente, con una modifica negli assetti interni del Consiglio regionale.

Consiglio regionale Calabria, bocciata la mozione sulle proteste degli agricoltori

Il primo confronto in Aula ha riguardato le proteste che stanno interessando in questi giorni la Calabria. Il consigliere regionale Enzo Bruno, intervenendo a nome dei dieci consiglieri regionali di opposizione, ha chiesto che venisse inserito nei lavori del Consiglio regionale una specifica mozione dedicata alla mobilitazione in corso degli agricoltori. La proposta, tuttavia, non ha ottenuto il via libera dell’Aula ed è stata bocciata.

Giannetta lascia ufficialmente il gruppo di Forza Italia

Il secondo passaggio politicamente rilevante è arrivato con la comunicazione del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, che ha ufficializzato la fuoriuscita di Domenico Giannetta dal gruppo consiliare di Forza Italia. Giannetta entra dunque nel Gruppo Misto, rendendo formale anche sul piano consiliare una separazione politica maturata nelle settimane precedenti. Negli atti relativi alla composizione iniziale dei gruppi della XIII legislatura, Giannetta risultava infatti ancora tra gli otto componenti del gruppo di Forza Italia, insieme allo stesso Cirillo e agli altri consiglieri azzurri.

Passano i primi tre punti all’ordine del giorno

Passano i primi tre punti all’ordine del giorno: proposta di Provvedimento Amministrativo n.70/13^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: ‘Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l’esercizio 2025 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Proposta di Provvedimento Amministrativo n.69/13^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ‘Rendiconto esercizio 2025 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR); ‘Proposta di Legge n.69/13^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ‘Approvazione Rendiconto Generale e Rendiconto consolidato relativi all’Esercizio Finanziario 2025’.