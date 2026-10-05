Calabria, oggi il Consiglio regionale: al centro il nodo sottosegretari e il nuovo scenario con Giannetta fuori da Forza Italia

Non sarà una seduta ordinaria quella del Consiglio regionale della Calabria in programma oggi, alle ore 14, la prima dopo la pausa estiva. Sul tavolo ci sono infatti diversi dossier destinati a incidere sugli equilibri politici del centrodestra che sostiene il presidente Roberto Occhiuto, a partire dal futuro della modifica statutaria sui sottosegretari, passando per il possibile allargamento della Giunta regionale, fino alla nuova collocazione di Domenico Giannetta, ormai fuori da Forza Italia e approdato nell’area di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Forza Italia senza capogruppo dopo l’uscita di Giannetta

Il passaggio del consigliere a Futuro Nazionale apre inoltre una questione interna a Forza Italia, che al momento si trova senza capogruppo in Consiglio regionale. Il dato ha un significato soprattutto organizzativo e politico, considerando il peso che il partito continua ad avere all’interno della maggioranza che sostiene Roberto Occhiuto. La ridefinizione degli assetti azzurri si intreccia quindi con una fase nella quale Forza Italia è chiamata contemporaneamente a gestire il rapporto con gli alleati di governo, il confronto sul futuro della Giunta e le conseguenze dell’uscita di uno dei propri rappresentanti regionali.

Tutti i punti all’ordine del giorno

1) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.70/13^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: ” Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l’esercizio 2025 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ” – Relatore: L. DE FRANCESCO

2) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.69/13^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconto esercizio 2025 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR). ” – Relatore: F. PIETROPAOLO

3) Proposta di Legge n.69/13^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Approvazione Rendiconto Generale e Rendiconto consolidato relativi all’Esercizio Finanziario 2025 ” – Relatore: F. PIETROPAOLO

4) Proposta di Legge Statutaria n.2/13^ di iniziativa dei Consiglieri P. CAPUTO,A. BRUTTO,G. MATTIANI,V. PITARO recante: ” Abrogazione legge regionale 3 marzo 2026, n.9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria). ” – Relatore: P. CAPUTO

Iter

5) Proposta di Legge n.127/13^ di iniziativa dei Consiglieri P. CAPUTO,A. BRUTTO,G. MATTIANI,V. PITARO recante: ” Disposizioni speciali in materia di referendum confermativo ” – Relatore: P. CAPUTO

Iter

6) Proposta di Legge n.111/13^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2026-2028 ” – Relatore: F. PIETROPAOLO

7) Proposta di Legge n.101/13^ di iniziativa dei Consiglieri S. CIRILLO,A. BRUTTO,R. MADEO,F. GRECO,D. IIRITI,A. DE CAPRIO recante: “Promozione della terapia del sorriso per l’umanizzazione delle cure nelle strutture sanitarie e socioassistenziali della Regione Calabria ” – Relatore: A. BRUTTO

8) Proposta di Legge n.100/13^ di iniziativa del Consigliere S. CIRILLO recante: “Valorizzazione della certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell’autista soccorritore. Modifiche e integrazioni della l.r. 23/2025 ” – Relatore: A. BRUTTO

9) Proposta di Legge n.90/13^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 ‘Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere’ ” – Relatore: E. IONÀ

10) Proposta di Legge n.128/13^ di iniziativa dei Consiglieri P. CAPUTO,A. BRUTTO,G. MATTIANI,V. PITARO recante: ” Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n.40/2009, n. 25/2013, n. 25/2023, n. 20/2025 e disposizioni normative ” – Relatore: P. CAPUTO.