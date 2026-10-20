Autotrasportatori, sbloccati 480 milioni di euro: Minasi esulta dopo il vertice con Salvini

“Esprimo profonda soddisfazione per l’esito dell’importante incontro svoltosi oggi a Milano, presso la sede del Provveditorato alle Opere Pubbliche, alla presenza del Ministro Matteo Salvini, del Viceministro Edoardo Rixi e dei funzionari competenti del comparto. Il confronto con i rappresentanti degli autotrasportatori segna un passaggio decisivo che confidiamo possa rappresentare la soluzione definitiva per la fine delle proteste e dei blocchi che in questi giorni hanno interessato in particolar modo Calabria e Sicilia”. Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Tilde Minasi, presente all’incontro. “Le ragioni di chi opera su gomma sono assolutamente condivisibili e sacrosante: parliamo di un settore strategico che sta affrontando criticità gravissime. Dal caro carburante all’impatto insostenibile delle normative sulle quote ETS – che rappresentano un problema enorme e una zavorra per le nostre aziende –, fino a una drammatica carenza di liquidità. Gli operatori hanno avanzato istanze puntuali e legittime, a partire dalla richiesta di dare respiro alle imprese attraverso la sospensione di mutui e leasing sul modello già adottato durante l’emergenza Covid, oltre all’attivazione di un tavolo permanente dedicato al Mezzogiorno, nato dalla necessità di dare voce diretta a tante realtà che non si sentono rappresentate dalle sigle nazionali”, evidenzia Minasi.

“La Lega e Matteo Salvini dimostrano per l’ennesima volta un’attenzione enorme e tangibile nei confronti del Mezzogiorno e delle categorie produttive”

“Ancora una volta – sottolinea Minasi – la Lega e Matteo Salvini dimostrano per l’ennesima volta un’attenzione enorme e tangibile nei confronti del Mezzogiorno e delle categorie produttive. Dalle parole si passa immediatamente ai fatti: con un lavoro mirato a superare ogni lentezza burocratica, sono stati sbloccati circa 480 milioni di euro legati al credito d’imposta per azzerare tutte le richieste arrivate fino al 30 agosto, con le erogazioni che prenderanno il via già da domani. Un intervento a cui si aggiungono la previsione di nuove risorse per settembre e ottobre, la disponibilità di cassa per il Marebonus e la valutazione di ulteriori misure a tutela del comparto”.

“Il Ministro Salvini si è impegnato a garantire tempi certi e risposte concrete per affrontare le complesse problematiche del settore. Ringrazio sentitamente Matteo Salvini ed Edoardo Rixi per la consueta capacità di ascolto e per la determinazione con cui hanno gestito la vertenza: la Lega è e resta al fianco di chi lavora, delle nostre imprese e del nostro Sud“, conclude Minasi.