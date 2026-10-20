Sicilia, revocato il fermo degli autotrasportatori: raggiunta l’intesa con il Governo. Schifani: “grazie a Salvini”

Si sblocca la protesta degli autotrasportatori in Sicilia. Il Comitato trasportatori siciliani (CTS) ha annunciato la revoca del fermo dei servizi, una decisione maturata dopo il confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante il quale, secondo quanto riferito dall’associazione, è stata accolta quasi la totalità delle richieste presentate dalle imprese del settore. La scelta consentirà di avviare il superamento delle difficoltà logistiche che hanno interessato l’Isola durante la mobilitazione, con ripercussioni sul trasporto delle merci e sulle attività economiche collegate. Il Comitato ha spiegato di aver deciso di interrompere il fermo “per sbloccare la situazione logistica in Sicilia e dare un segnale di apertura al Governo”, riconoscendo i risultati ottenuti attraverso il confronto istituzionale. La vertenza, tuttavia, non può ancora considerarsi definitivamente conclusa. Le aziende aderenti al CTS rimarranno infatti in stato di agitazione fino alla soluzione delle ultime questioni ancora aperte.

Autotrasportatori siciliani, il CTS: “accolta quasi la totalità delle richieste”

Alla base della decisione di revocare il fermo ci sono gli esiti del confronto con il Ministero dei Trasporti, che il Comitato trasportatori siciliani giudica positivamente. Secondo quanto comunicato dall’associazione, durante l’interlocuzione con il Governo “sono state accolte la quasi totalità delle richieste della piattaforma rivendicativa”. Un risultato che ha spinto il CTS a dare un segnale di disponibilità, interrompendo la protesta che aveva determinato difficoltà nella movimentazione delle merci e nei collegamenti logistici dell’Isola. La revoca del fermo rappresenta quindi un passaggio importante per il settore, ma non comporta il venir meno di tutte le rivendicazioni. Il Comitato ha infatti precisato che due delle istanze presentate non possono trovare accoglimento immediato. Per questo motivo le imprese continueranno a mantenere alta l’attenzione sull’evoluzione del confronto con le istituzioni.

Caro gasolio, Salvini apre all’estensione del credito d’imposta per altri quattro mesi

Tra le questioni affrontate nel confronto con il Governo figura il sostegno economico agli autotrasportatori per fronteggiare l’aumento dei costi del carburante. Secondo quanto riferito dal CTS, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha garantito che, attraverso l’avvio del Tavolo permanente del Meridione d’Italia, saranno individuate le coperture finanziarie necessarie per estendere di ulteriori quattro mesi il credito d’imposta sul gasolio. Si tratta di un impegno che risponde a una delle esigenze economiche del comparto, particolarmente esposto alle variazioni dei prezzi dei carburanti. Il gasolio rappresenta infatti una voce di costo rilevante per le imprese di autotrasporto e il suo aumento incide direttamente sulla sostenibilità delle attività e sulle spese necessarie per garantire il trasferimento delle merci. L’estensione del credito d’imposta, tuttavia, dovrà essere concretizzata attraverso l’individuazione delle risorse e i successivi provvedimenti necessari. Al momento, secondo quanto comunicato dal Comitato, è stata fornita una rassicurazione ministeriale sul percorso da seguire per reperire le coperture.

Il fermo degli autotrasportatori revocato, ma le imprese restano in stato di agitazione

Nonostante la decisione di interrompere il blocco dei servizi, il Comitato trasportatori siciliani ha chiarito che la mobilitazione non è definitivamente archiviata. Le aziende, infatti, rimarranno in stato di agitazione fino alla completa risoluzione degli ultimi nodi aperti. La distinzione è importante: la revoca del fermo permette la ripresa delle attività di trasporto, mentre il mantenimento dello stato di agitazione conferma che il CTS continuerà a seguire l’attuazione degli impegni assunti durante il confronto istituzionale. Il percorso avviato con il Ministero dovrà quindi proseguire per definire le questioni ancora irrisolte, comprese quelle che richiedono ulteriori coperture finanziarie.

Schifani: “bene la revoca del fermo, grazie al ministro Salvini”

La decisione degli autotrasportatori è stata accolta con soddisfazione dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto per evitare ulteriori ripercussioni sull’economia dell’Isola. Il governatore ha rivolto un ringraziamento al ministro Matteo Salvini, ricordando di aver avuto nei giorni scorsi un’interlocuzione diretta con lui proprio per sollecitare una soluzione alla vertenza. “Ringrazio il ministro Matteo Salvini, con il quale avevo avuto un’interlocuzione nei giorni scorsi proprio per sollecitare una soluzione alla vertenza. Il confronto ha dato risultati positivi e mi auguro che anche le questioni ancora aperte possano trovare presto una risposta”, ha dichiarato Schifani. Il presidente della Regione ha quindi evidenziato come la revoca del fermo rappresenti un passaggio importante per il sistema economico siciliano, considerando il ruolo strategico dell’autotrasporto nella distribuzione delle merci e nel funzionamento delle attività produttive.

La Regione Siciliana annuncia ulteriori risorse per il settore

Schifani ha inoltre confermato l’impegno della Regione Siciliana a sostenere le imprese di autotrasporto attraverso ulteriori risorse economiche. “Da parte nostra, abbiamo già previsto ulteriori risorse per il settore nel disegno di legge sulle variazioni di bilancio attualmente all’esame dell’Ars, a conferma dell’attenzione del governo regionale verso una categoria strategica per l’economia siciliana”, ha spiegato il governatore. Le risorse richiamate dal presidente sono dunque contenute nel disegno di legge sulle variazioni di bilancio, attualmente all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il loro utilizzo sarà legato al completamento del percorso legislativo e ai successivi adempimenti previsti. L’intervento annunciato dalla Regione si affianca così alle misure discusse a livello nazionale, con l’obiettivo di sostenere un comparto che riveste un ruolo essenziale per i collegamenti e l’economia dell’Isola.

Sicilia, la ripresa dei trasporti dopo giorni di difficoltà logistiche

La revoca del fermo rappresenta una notizia importante anche per le imprese e le attività economiche che dipendono dalla regolarità dei collegamenti su strada. Il blocco dei servizi aveva infatti determinato criticità nella movimentazione delle merci, con conseguenze anche per le attività che necessitano di trasferimenti costanti verso gli impianti e i centri di destinazione. La ripresa delle operazioni di autotrasporto consentirà di affrontare progressivamente le difficoltà accumulate durante la protesta, anche se i tempi necessari per il pieno ritorno alla normalità dipenderanno dalle condizioni operative dei singoli servizi. Il CTS ha motivato la propria decisione proprio con la volontà di contribuire allo sblocco della situazione logistica regionale, accompagnando la ripresa delle attività con il mantenimento del confronto istituzionale.

La vertenza prosegue: ora l’attenzione si sposta sugli impegni del Governo

Con la revoca del fermo, la vertenza degli autotrasportatori siciliani entra in una nuova fase. Il confronto con il Ministero ha prodotto, secondo il Comitato, risultati sufficienti a consentire l’interruzione della protesta, ma rimane aperta la necessità di dare attuazione agli impegni assunti e di risolvere le ultime due richieste non ancora accolte. Un ruolo importante sarà svolto dal Tavolo permanente del Meridione d’Italia, indicato come sede nella quale individuare le risorse per l’eventuale proroga del credito d’imposta sul gasolio per ulteriori quattro mesi. Parallelamente, la Regione Siciliana continuerà il proprio percorso attraverso le risorse previste nel disegno di legge sulle variazioni di bilancio all’esame dell’Ars. Il fermo degli autotrasportatori in Sicilia è dunque revocato, ma lo stato di agitazione rimane. La ripresa dei servizi segna un primo risultato del confronto tra le imprese e il Governo, mentre l’attenzione si concentra adesso sull’effettiva realizzazione delle misure concordate e sulla soluzione delle questioni ancora aperte.