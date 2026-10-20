La Calabria protagonista a Napoli: la Filarmonica celebra Francesco Cilea nel Conservatorio che lo rese grande

La musica della Calabria torna a risuonare nel cuore di Napoli per celebrare uno dei suoi figli più illustri: Francesco Cilea. Nel 160° anniversario della nascita del compositore palmese, l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, sarà protagonista di un concerto che unisce memoria, tradizione e valorizzazione del patrimonio musicale meridionale, proprio nel luogo in cui Cilea si formò e successivamente ricoprì il ruolo di direttore.

L’appuntamento, intitolato “Tra Napoli, la Calabria e la Memoria. Omaggio a Francesco Cilea”, è in programma mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 18, nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Accanto alla formazione orchestrale si esibiranno Sergio Messina al violino e Francesco Mariozzi al violoncello, per un percorso musicale dedicato alla raffinata produzione strumentale del compositore calabrese.

Francesco Cilea celebrato a Napoli: il legame tra Calabria e Conservatorio San Pietro a Majella

Il concerto rientra nella rassegna “I Concerti d’autunno 2026”, organizzata in occasione dei 200 anni del Conservatorio napoletano, e nasce dalla collaborazione tra il Conservatorio San Pietro a Majella e il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Catanzaro-Nocera Terinese.

Una sinergia che porta nel cuore di Napoli gli interpreti e le energie musicali della Calabria, rinnovando attraverso la musica il legame storico e culturale tra i due territori. La scelta della sede assume un valore particolarmente significativo. Fu proprio al Conservatorio San Pietro a Majella che Francesco Cilea intraprese il proprio percorso di formazione musicale, prima di tornare nell’istituzione napoletana come direttore dal 1915 al 1935.

Riportare la sua musica nella Sala Scarlatti significa dunque rinnovare attraverso l’esecuzione dal vivo il rapporto tra il compositore di Palmi e una delle istituzioni musicali più importanti della sua vita, restituendo centralità a un patrimonio artistico che continua a rappresentare un punto di riferimento per la cultura calabrese e italiana.

Il programma del concerto: da Leonardo Leo alle composizioni strumentali di Cilea

Il programma musicale accosta due importanti protagonisti della storia artistica del Mezzogiorno: Leonardo Leo, figura della scuola napoletana del Settecento, e Francesco Cilea, conosciuto soprattutto per la sua produzione operistica, ma qui proposto attraverso una dimensione meno nota della sua attività compositiva.

L’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta da Filippo Arlia, accompagnerà i due solisti in un percorso che unisce cantabilità, ricerca espressiva e dialogo tra scrittura solistica e orchestrale. Ad aprire la serata sarà il Concerto in re maggiore per violoncello e archi di Leonardo Leo, nell’arrangiamento di Francesco Cilea, con Francesco Mariozzi nel ruolo di solista.

Seguirà la Piccola Suite di Francesco Cilea, mentre la parte conclusiva del programma sarà affidata alla Suite in mi maggiore per violino e orchestra, sempre di Cilea, con Sergio Messina come solista. Un repertorio che permetterà al pubblico di approfondire la produzione strumentale del compositore palmese e di riscoprire il suo rapporto con la tradizione musicale napoletana.

L’Orchestra Filarmonica della Calabria e il Conservatorio Saverio Arlia protagonisti a Napoli

La partecipazione del Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Catanzaro-Nocera Terinese rappresenta un ulteriore elemento di rilievo dell’iniziativa. La collaborazione testimonia l’impegno dell’istituzione calabrese di alta formazione musicale nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della propria terra, attraverso progetti capaci di creare occasioni di incontro e confronto con altre importanti realtà musicali italiane.

L’intesa con il Conservatorio di Napoli e la presenza dell’Orchestra Filarmonica della Calabria mettono in relazione formazione e produzione musicale, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire aspetti meno conosciuti dell’opera di Francesco Cilea. La serata diventa così anche un’opportunità per rafforzare il dialogo culturale tra Calabria e Campania, due territori profondamente legati dalla storia della musica meridionale.

Prima del concerto il forum su Francesco Cilea e i calabresi a Napoli

Il concerto sarà preceduto da un appuntamento di approfondimento storico e musicologico. Mercoledì 21 ottobre, alle ore 17, nella Sala Martucci del Conservatorio San Pietro a Majella, si terrà il forum “Francesco Cilea e i calabresi a Napoli: una lunga tradizione”. L’incontro è inserito nel convegno internazionale di studi “I compositori a Napoli nel Novecento” e offrirà l’occasione per approfondire il contributo dei musicisti calabresi alla storia culturale e artistica della città partenopea.

Il forum sarà moderato da Olimpia Mignosi e vedrà gli interventi di Paola De Simone, Emanuela Grimaccia, Paologiovanni Maione e Roberto Messina. Un momento di confronto che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei legami tra il compositore di Palmi, l’ambiente musicale napoletano e la lunga tradizione di scambi culturali tra le due regioni.

Al via il Premio CalabroPartenopi: un riconoscimento ai calabresi protagonisti della cultura napoletana

La serata sarà anche l’occasione per dare avvio al progetto “CalabroPartenopi”, attraverso la cerimonia di consegna del Premio CalabroPartenopi. Il riconoscimento, promosso da Calabria Mundi (Academ Editore) e Meraviglia Italiana, è dedicato alla valorizzazione del contributo offerto da personalità calabresi alla vita culturale e artistica di Napoli. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di riscoperta e valorizzazione dei rapporti tra Calabria e Campania, mettendo in evidenza il ruolo svolto nel tempo da figure calabresi nello sviluppo della cultura partenopea.

Concerto gratuito a Napoli: ingresso libero fino a esaurimento posti

L’appuntamento con “Tra Napoli, la Calabria e la Memoria. Omaggio a Francesco Cilea” è fissato per mercoledì 21 ottobre alle ore 18, nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, preceduto alle ore 17 dal forum nella Sala Martucci. L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Una serata che riunirà musica, ricerca storica e valorizzazione culturale, celebrando Francesco Cilea nel 160° anniversario della nascita e rinnovando, attraverso l’Orchestra Filarmonica della Calabria, il legame artistico tra la sua terra d’origine e la città in cui si formò e lasciò un’impronta significativa nella storia della musica.