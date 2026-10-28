Arresto Flavio Stasi, Occhiuto: “spesso ci siamo scontrati, ma oggi nulla di questo conta. Corigliano-Rossano avrà il supporto della Regione”

Il presidente della Regione Calabria difende il principio della presunzione di innocenza dopo l'arresto del sindaco: “il garantismo non è indulgenza”. Poi rassicura la città sul futuro e sugli impegni della Regione: “Non faremo mancare nulla, a partire dalla candidatura a Capitale italiana della Cultura 2029”

Roberto Occhiuto
Foto di Giampiero Sposito

“Con il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ho avuto spesso posizioni divergenti, il confronto politico con lui è stato sempre schietto, talvolta aspro. Oggi nulla di questo conta. Vale per lui, come per chiunque altro, il principio che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. Lo stesso vale per le altre persone e per gli altri amministratori coinvolti in questa vicenda giudiziaria. Il garantismo non è indulgenza”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Invocare questo principio non significa sottovalutare la criminalità o la ’ndrangheta, ma pretendere che in uno Stato di diritto siano rispettate regole di civiltà e garanzie costituzionali che valgono per tutti. Alle forze dell’ordine impegnate ogni giorno in un territorio difficile va il sostegno della Regione, e alla magistratura il compito di accertare i fatti nelle sedi opportune. Alla città di Corigliano-Rossano dico che la Regione c’è e non farà mancare nulla: tutti gli impegni assunti con la comunità restano in piedi, a partire dalla candidatura a Capitale italiana della Cultura 2029. Lavoreremo in piena collaborazione con l’amministrazione comunale affinché questa fase difficile non si traduca in un rallentamento per un territorio che merita tutta la nostra attenzione”.

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