‘Ndrangheta, arresto del sindaco Flavio Stasi: interviene la Commissione Antimafia, Colosimo annuncia l’acquisizione degli atti

“L’operazione condotta oggi contro la #ndrangheta nel Cosentino, che ha portato all’arresto di 41 persone e fatto emergere un presunto patto politico-mafioso, rappresenta un importante risultato investigativo della Dda di Catanzaro, del Ros dei Carabinieri e del Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza”. Lo scrive la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo su X. “Tra le persone arrestate – prosegue – figura anche il sindaco di Corigliano-Rossano, protagonista nelle scorse settimane di iniziative pubbliche a sostegno delle proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori e impegnato, il giorno precedente all’arresto, a ‘combattere la ‘ndrangheta'”. “La Commissione parlamentare antimafia – conclude Colosimo – chiederà alla Procura competente di acquisire gli atti dell’inchiesta e seguirà con la massima attenzione gli sviluppi delle indagini. Il contrasto alla criminalità organizzata e l’attenzione alle possibili connessioni con il mondo politico restano, per la Commissione che presiedo, una priorità assoluta per la tutela della legalità e delle istituzioni democratiche“.