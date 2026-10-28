‘Ndrangheta, maxi blitz in Calabria: 41 arrestati, c’è anche il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi (AVS)

Questa mattina, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando provinciale di Cosenza stanno dando esecuzione a 41 misure cautelari di cui 24 di custodia in carcere e 17 agli arresti domiciliari emesse dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti di altrettanti soggetti indagati, “sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi” in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati nei loro confronti, di associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tutti aggravati da metodo o finalità mafiose, nonché patto elettorale politico mafioso. Ulteriori dettagli saranno forniti in un comunicato stampa che sarà diffuso nella mattinata.

Tra le 41 persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare figura Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano (Cosenza), al secondo mandato ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, posto agli arresti domiciliari.L’ordinanza, firmata dal gip di Catanzaro Fabiana Giacchetti su richiesta della Dda guidata dal procuratore Salvatore Curcio e dai pm Alessandro Riello e Stefania Paparazzo, ha disposto la custodia in carcere per 24 indagati e i domiciliari per 17 persone. Tra i reati contestati a vario titolo, tutti aggravati dal metodo o dalle finalità mafiose, figura anche il patto elettorale politico-mafioso oltre ad associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, rapina e detenzione di armi da fuoco. Nell’operazione risulta coinvolto e finito ai domiciliari anche un altro esponente della politica cittadina, il consigliere comunale di Forza Italia Pietro Lucisano.