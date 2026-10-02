Aeroporto Reggio Calabria, altro che tagli! Tornano Londra e Parigi, 3ª base aerea Ryanair e boom di nuove destinazioni nel 2027!

Altro che tagli! Altro che fine degli investimenti! L’Aeroporto di Reggio Calabria continua a crescere, e se già in questo 2026 sta battendo il record storico del 2025, adesso sappiamo con assoluta certezza che nel 2027 crescerà ancora. Sono infatti già acquistabili i biglietti per la stagione estiva 2027, a partire dalla prossima primavera, e le destinazioni dei voli di Ryanair dall’Aeroporto di Reggio Calabria si preannunciano ricca di conferme e grandi novità, proiettando lo scalo verso un futuro di forte espansione. Smentite quindi tutte le pretestuose posizioni politiche della sinistra su fantomatici tagli, che in realtà erano solo il loro desiderio: pur di andare contro gli avversari politici, avrebbero goduto di un ridimensionamento dell’Aeroporto della città!

Come funziona la programmazione stagionale dei voli aerei

Per comprendere appieno le dinamiche dei trasporti aerei, è fondamentale spiegare come funziona la programmazione stagionale dettata dalla IATA (International Air Transport Association), che si divide in due grandi periodi: la “Winter” (stagione invernale) e la “Summer” (stagione estiva). La stagione estiva inizia solitamente tra la fine di marzo e l’inizio di aprile; la prossima stagione estiva Ryanair partirà ufficialmente dal 28 marzo.

Le compagnie aeree di tutto il mondo rimodulano i loro network in base alla domanda reale del mercato. Durante la stagione invernale, i flussi turistici fisiologicamente diminuiscono verso molte mete balneari o del Sud Europa. Di conseguenza, i voli non vengono affatto “cancellati”, ma semplicemente ridotti o messi in pausa durante i mesi più freddi a maggior ragione quest’anno, con il boom dei prezzi del carburante: gli aerei non sarebbero pieni, e i voli non sarebbero economicamente sostenibili. Con l’arrivo della primavera, questa flotta viene riprogrammata e i voli tornano pienamente operativi per intercettare l’alta affluenza turistica estiva. Proprio nei mesi scorsi su StrettoWeb abbiamo parlato di riprogrammazioni, anticipando come gli allarmismi sui tagli fossero soltanto bufale. Anche poche settimane fa, a inizio settembre, avevamo ribadito cosa fossero le riprogrammazioni, che interessano tutti gli aeroporti e non certo solo Reggio Calabria.

Smentite le bufale sui tagli: Reggio Calabria vola verso nuovi record

Nelle scorse settimane, la sinistra ha adoperato questi normali cicli fisiologici del trasporto aereo per diffondere bufale e allarmismi su un presunto crollo degli investimenti di Ryanair, parlando addirittura di “fine” o “stop” dell’aeroporto di Reggio Calabria per contestare le politiche del Sindaco Francesco Cannizzaro e del governatore Roberto Occhiuto. La realtà dei fatti e la nuova programmazione smentiscono categoricamente queste fake news: non c’è stato alcun taglio strutturale, ma solo una banale riprogrammazione stagionale.

Al contrario delle narrazioni catastrofiste, l’Aeroporto dello Stretto sta vivendo una fase d’oro. I dati del traffico passeggeri del 2026 si dimostrano già nettamente superiori al record assoluto registrato nel corso del 2025 nelle proiezioni per fine anno. Reggio Calabria sta letteralmente volando, attirando turisti e confermandosi uno snodo cruciale per il Sud Italia.

Summer 2027: Tornano i voli internazionali e le grandi capitali europee

Con l’avvio della programmazione Summer 2027, l’aeroporto tornerà a offrire il suo ampio ventaglio di destinazioni, ripristinando i collegamenti internazionali che nei mesi invernali fisiologicamente subiscono variazioni. Analizzando i dettagli con i biglietti già acquistabili, ecco le principali rotte che animeranno la prossima estate:

Tornano operativi i collegamenti internazionali per Londra e Parigi .

e . Viene confermata la rotta verso l’est Europa per Katowice , in Polonia .

, in . La mappa dei collegamenti evidenzia i voli verso la Spagna , con destinazione l’aeroporto di Barcellona .

, con destinazione l’aeroporto di . Fa il suo debutto la novità di Roma Fiumicino , precaricata a partire dal 28 marzo con frequenza giornaliera, sabato escluso.

, precaricata a partire dal 28 marzo con frequenza giornaliera, sabato escluso. Tornano i voli diretti per Parma , disponibili a partire dal mese di giugno.

, disponibili a partire dal mese di giugno. Per quanto riguarda il nord Italia, Bergamo è confermata con frequenza giornaliera.

è confermata con frequenza giornaliera. Su Torino è prevista una doppia partenza fissata ogni lunedì.

è prevista una doppia partenza fissata ogni lunedì. Saranno ben 11 le partenze settimanali garantite verso lo scalo di Milano Malpensa.

Il trionfo della Regione: in arrivo un terzo aereo Ryanair e nuove rotte

La notizia più importante da enfatizzare, che certifica la salute di ferro dello scalo, riguarda i futuri potenziamenti. La Regione Calabria ha infatti deciso di spingere sull’acceleratore. La Regione ha raddoppiato l’investimento sugli aeroporti calabrese, mettendo sul tavolo una cifra considerevole destinata agli incentivi per il prossimo triennio.

Grazie a questa lungimirante operazione e a questi nuovi maxi-investimenti, l’aeroporto farà un ulteriore salto di qualità. La luce di questo traffico in forte crescita porterà a ipotizzare una terza macchina basata al Tito Minniti. Il posizionamento di un terzo aereo Ryanair (che si andrà ad aggiungere agli aeromobili già basati e ai voli operati da ITA Airways) si tradurrà automaticamente nell’apertura di almeno altre tre o quattro nuove destinazioni nazionali e internazionali. Per i viaggiatori reggini e per il turismo in entrata ci saranno quindi grandissime sorprese nei prossimi mesi, consolidando Reggio Calabria come un vero e proprio hub emergente del Mediterraneo.