Aeroporti, i DATI dei passeggeri in Calabria e Sicilia: Catania CROLLA del 23% per le eruzioni dell’Etna, boom di Palermo e Trapani. Reggio Calabria verso il record assoluto!

Questa mattina Assaeroporti ha pubblicato i dati relativi al traffico aereo del mese di agosto negli scali italiani: il quadro degli aeroporti calabrese e siciliano ne esce complessivamente rafforzato con numeri eccellenti nel mese estivo per antonomasia, con l’unica eccezione di Catania che crolla di oltre il 22% a causa dei problemi provocati dall’Etna. Un trend che è proseguito anche a settembre e che sta enormemente penalizzando lo scalo etneo, a discapito di tutti gli altri aeroporti siciliani con numeri in crescita vertiginosa per Palermo, Trapani e Comiso. In Calabria vanno benissimo sia Lamezia che Reggio Calabria, nonostante tutte le bufale e le fake news su fantomatici tagli di Ryanair che invece non esistono, anzi!
Di seguito i dati.
Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi ad agosto 2026
- Palermo 1.334.996 (+32,3%)
- Catania 1.001.412 (-22,6%)
- Lamezia Terme 433.341 (+24,8%)
- Trapani 186.447 (+52,2%)
- Reggio Calabria 97.476 (+6,0%)
- Lampedusa 96.782 (+16,0%)
- Comiso 70.177 (+283,8%)
- Crotone 34.547 (-0,4%)
Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nei primi 8 mesi del 2026 (gennaio-agosto)
- Catania 8.195.035 (-1,5%)
- Palermo 7.016.205 (+12,9%)
- Lamezia Terme 2.394.525 (+15,8%)
- Trapani 929.237 (+32,9%)
- Reggio Calabria 665.374 (+0,4%)
- Lampedusa 311.164 (+21,2%)
- Comiso 265.162 (+274,4%)
- Crotone 241.466 (+6,5%)
Eccezionale il dato annuo di Reggio Calabria, che superando il parziale dello stesso periodo di un anno fa adesso si avvia a battere il record assoluto, già eccezionale, del 2025: