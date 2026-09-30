Aeroporti, i DATI dei passeggeri in Calabria e Sicilia: Catania CROLLA del 23% per le eruzioni dell’Etna, boom di Palermo e Trapani. Reggio Calabria verso il record assoluto!

Questa mattina Assaeroporti ha pubblicato i dati relativi al traffico aereo del mese di agosto negli scali italiani: il quadro degli aeroporti calabrese e siciliano ne esce complessivamente rafforzato con numeri eccellenti nel mese estivo per antonomasia, con l’unica eccezione di Catania che crolla di oltre il 22% a causa dei problemi provocati dall’Etna. Un trend che è proseguito anche a settembre e che sta enormemente penalizzando lo scalo etneo, a discapito di tutti gli altri aeroporti siciliani con numeri in crescita vertiginosa per Palermo, Trapani e Comiso. In Calabria vanno benissimo sia Lamezia che Reggio Calabria, nonostante tutte le bufale e le fake news su fantomatici tagli di Ryanair che invece non esistono, anzi!

Di seguito i dati.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi ad agosto 2026

Palermo 1.334.996 ( +32,3% )

( ) Catania 1.001.412 ( -22 ,6% )

Lamezia Terme 433.341 ( +24,8% )

( ) Trapani 186.447 ( +52,2% )

( ) Reggio Calabria 97.476 ( +6,0% )

( ) Lampedusa 96.782 ( +16,0% )

( ) Comiso 70.177 ( +283,8% )

( ) Crotone 34.547 ( -0,4% )

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nei primi 8 mesi del 2026 (gennaio-agosto)

Catania 8.195.035 ( -1 ,5% )

Palermo 7.016.205 ( +12,9% )

( ) Lamezia Terme 2.394.525 ( +15,8% )

( ) Trapani 929.237 ( +32,9% )

( ) Reggio Calabria 665.374 ( +0,4% )

( ) Lampedusa 311.164 ( +21,2% )

( ) Comiso 265.162 ( +274,4% )

( ) Crotone 241.466 ( +6,5% )

Eccezionale il dato annuo di Reggio Calabria, che superando il parziale dello stesso periodo di un anno fa adesso si avvia a battere il record assoluto, già eccezionale, del 2025: