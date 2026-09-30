Aeroporti, i DATI dei passeggeri in Calabria e Sicilia: Catania CROLLA del 23% per le eruzioni dell’Etna, boom di Palermo e Trapani. Reggio Calabria verso il record assoluto!

Aeroporti, i dati mensili di agosto e i parziali annui dopo il trimestre estivo regalano un quadro eccezionalmente positivo per tutti gli scali di Calabria e Sicilia tranne Catania, penalizzato dalle eruzioni dell'Etna

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Questa mattina Assaeroporti ha pubblicato i dati relativi al traffico aereo del mese di agosto negli scali italiani: il quadro degli aeroporti calabrese e siciliano ne esce complessivamente rafforzato con numeri eccellenti nel mese estivo per antonomasia, con l’unica eccezione di Catania che crolla di oltre il 22% a causa dei problemi provocati dall’Etna. Un trend che è proseguito anche a settembre e che sta enormemente penalizzando lo scalo etneo, a discapito di tutti gli altri aeroporti siciliani con numeri in crescita vertiginosa per Palermo, Trapani e Comiso. In Calabria vanno benissimo sia Lamezia che Reggio Calabria, nonostante tutte le bufale e le fake news su fantomatici tagli di Ryanair che invece non esistono, anzi!

Di seguito i dati.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi ad agosto 2026

  • Palermo 1.334.996 (+32,3%)
  • Catania 1.001.412 (-22,6%)
  • Lamezia Terme 433.341 (+24,8%)
  • Trapani 186.447 (+52,2%)
  • Reggio Calabria 97.476 (+6,0%)
  • Lampedusa 96.782 (+16,0%)
  • Comiso 70.177 (+283,8%)
  • Crotone 34.547 (-0,4%)

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nei primi 8 mesi del 2026 (gennaio-agosto)

  • Catania 8.195.035 (-1,5%)
  • Palermo 7.016.205 (+12,9%)
  • Lamezia Terme 2.394.525 (+15,8%)
  • Trapani 929.237 (+32,9%)
  • Reggio Calabria 665.374 (+0,4%)
  • Lampedusa 311.164 (+21,2%)
  • Comiso 265.162 (+274,4%)
  • Crotone 241.466 (+6,5%)

Eccezionale il dato annuo di Reggio Calabria, che superando il parziale dello stesso periodo di un anno fa adesso si avvia a battere il record assoluto, già eccezionale, del 2025:

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