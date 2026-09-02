Aeroporto Reggio Calabria, dilaga il delirio vittimista ma non c’è alcuna cancellazione! A Catania e Lamezia 15 rotte internazionali in meno per l’inverno, ma nessuno frigna: è l’abc dell’aviazione civile

Ne abbiamo già parlato ieri in un apposito articolo, ma evidentemente non è bastato. Il delirio continua. Da un lato ci sono i fatti, dall’altro le bufale di una società civile e di una classe politica di ignoranza disarmante. Facciamo immediatamente chiarezza, spazzando via in modo netto e inequivocabile il fumo dell’allarmismo ingiustificato che sta avvelenando il dibattito pubblico. Nelle ultime ore, è iniziato a delinearsi il programma della stagione invernale dei voli Ryanair per l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Sebbene si tratti di un dato parziale, in attesa della formale ratifica e delle comunicazioni ufficiali della compagnia aerea irlandese, le prenotazioni dei biglietti già aperte parlano chiaro e permettono di trarre una conclusione inequivocabile: non c’è alcuna cancellazione di voli. Quello a cui stiamo assistendo è unicamente una normalissima rimodulazione dell’offerta, prassi standard e fisiologica in tutta l’aviazione civile internazionale. L’obiettivo di questo approfondimento è proprio quello di smontare, dati alla mano, le narrazioni tossiche e vittimistiche che ciclicamente emergono in contesti provinciali.

Qualcuno obietta che le rotte internazionali passano da quattro a una, ma quei voli sarebbero cancellati se non venissero rimpiazzati da altri sostitutivi. E invece le rotte nazionali di Ryanair aumentano da 4 a 7, lasciando invariato il numero delle destinazioni complessive (8). Il fatto che per l’inverno avremo meno voli internazionali e più voli nazionali non significa nulla, anzi, probabilmente determinerà un incremento dei passeggeri, ed è un andamento fisiologico che dipende dai flussi di mercato e che infatti è analogo anche negli altri aeroporti vicini.

I numeri reali della Winter 2026 a Reggio Calabria: stessi aerei, stesso numero di rotte, nuove destinazioni

Oggi Reggio Calabria è un’orgogliosa base Ryanair per due aeromobili, servendo un ventaglio di otto rotte complessive. Ebbene, nella prossima stagione invernale, la situazione rimarrà assolutamente invariata per quanto riguarda gli assetti strategici: lo scalo calabrese si confermerà base Ryanair per due aerei con un totale di otto rotte operate. Cambia solo il mix delle destinazioni per assecondare la naturale vocazione stagionale. Attualmente, nella stagione estiva, l’offerta è divisa a metà tra quattro voli nazionali e quattro voli internazionali. Con l’arrivo dell’inverno, e quindi con un mutamento radicale delle esigenze di mobilità dei passeggeri, le rotte nazionali saliranno a ben sette, mentre quella internazionale diventerà una, mantenendo il fondamentale collegamento con Barcellona, in Spagna. Nel solo mese di novembre 2026, Ryanair opererà a Reggio Calabria ben 186 partenze, garantendo una capacità che supera ampiamente i 70.000 posti in vendita. Il network nazionale sarà solidissimo, con Milano Malpensa in testa (48 voli mensili), seguita da Bergamo Orio al Serio e Torino (30 voli ciascuna). Confermatissimi anche i collegamenti per Parma (in prosecuzione dall’estate con 12 voli mensili), Bologna, Pisa e Venezia.

L’ABC dell’aviazione e il provincialismo delle polemiche sterili

È fondamentale comprendere una dinamica basilare: ogni sei mesi, senza alcuna eccezione, l’industria aerea rimodula le proprie rotte. I voli non sono mai gli stessi tutto l’anno. Le compagnie aeree, che operano sul libero mercato, fanno valutazioni puramente commerciali e mirano, molto semplicemente, a massimizzare la capacità di riempimento dei propri aeromobili. Durante i mesi estivi, la forte vocazione turistica richiede inevitabilmente uno sbilanciamento verso i mercati esteri. Nei mesi invernali, al contrario, la domanda si concentra quasi esclusivamente sulla mobilità interna e sui collegamenti nazionali (lavoratori fuorisede, studenti, viaggi d’affari o motivi sanitari). Pertanto, non è affatto da escludere che, con ben sette rotte nazionali attive, il numero complessivo di passeggeri possa addirittura aumentare rispetto al periodo estivo, poiché i coefficienti di riempimento su tratte interne tendono ad essere estremamente elevati e costanti durante la stagione fredda.

Tutto questo avviene regolarmente e silenziosamente in ogni angolo del globo. Sorprende e intristisce profondamente, dunque, che questo naturale ciclo di mercato possa fare scalpore e destare polemiche rabbiose solo in una realtà che si dimostra purtroppo spesso provinciale, ignorante (sotto il profilo squisitamente tecnico-aeronautico) e vittimista come Reggio Calabria. Un territorio dove, evidentemente, a molti opinionisti improvvisati sfuggono le basi elementari di come funzionino i voli, la pianificazione degli slot e l’economia aeroportuale globale.

Le lezioni di Lamezia Terme e Catania: la rimodulazione è la regola, non l’eccezione

Per zittire definitivamente i disfattisti di professione, è sufficiente allargare lo sguardo di pochi chilometri e analizzare le dinamiche in corso negli altri principali scali del Mezzogiorno. A Lamezia Terme (scalo che gestisce circa 3 milioni di passeggeri), esattamente come accade in riva allo Stretto, Ryanair applica una netta e drastica distinzione tra l’operativo estivo e quello invernale. Per la prissima stagione Winter, infatti, la compagnia sospenderà ben 7 rotte internazionali a spiccata vocazione turistica, cancellando dai monitor invernali i collegamenti verso Katowice, Malta, Saarbrücken, Sofia, Valencia, Varsavia Modlin e Vienna. Si tratta forse di un complotto contro Lamezia? Assolutamente no, è il mercato. E a Lamezia nessuno frigna.

Lo stesso identico schema si ripete sul principale hub del sud Italia: Catania Fontanarossa (che supera i 10 milioni di passeggeri annui). Anche qui, Ryanair segue rigorosamente la medesima logica commerciale. Durante la stagione estiva, la compagnia opera collegamenti stagionali verso popolarissime mete turistiche che vengono regolarmente ed inesorabilmente sospesi con l’arrivo dell’orario invernale. Spariscono dai radar i voli per Creta (Heraklion e Chania), Zante, Rodi, Palma di Maiorca e svariate destinazioni balneari estive, oltre a subire riduzioni i collegamenti leisure verso la Germania centrale o l’Europa dell’Est (come Memmingen). La variazione delle destinazioni a Reggio Calabria segue dinamiche di aviazione standard, del tutto identiche a quelle dei grandi hub internazionali.

Le bufale della sinistra: tifare per il disastro pur di colpire gli avversari politici

Alla luce di questi dati inoppugnabili, appare ancora più meschina e pretestuosa la disinformazione galoppante di questi ultimi giorni, cavalcata in modo palesemente strumentale da vari politici di sinistra e dai giornali a loro schierati. Costoro hanno tentato in tutti i modi di far montare una sterile polemica su inesistenti cancellazioni a Reggio Calabria, mettendo in piedi un’operazione puramente ideologica basata su bufale e fake news confezionate ad arte per creare malcontento.

Ciò che va denunciato e stigmatizzato con la massima fermezza, tuttavia, non è solo la polemica a vuoto (frutto di ignoranza o malafede), quanto l’incredibile atteggiamento di queste fazioni politiche: sembra quasi che costoro godano immensamente all’idea che possano esserci dei problemi per lo scalo reggino, per il solo gusto di potersi scagliare contro il governo regionale di Occhiuto e quello comunale di Cannizzaro. Questi ultimi, infatti, sono riconosciuti da tutti come i veri artefici e i grandi protagonisti del “miracolo” dell’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria. Hanno realizzato con pragmatismo esattamente ciò che la sinistra, per anni, non è riuscita nemmeno ad immaginare di fare, arrivando persino a liquidare la possibilità dell’arrivo della compagnia irlandese come un cumulo di “frottole”. Oggi che l’aeroporto vola e macina record, l’opposizione sembra sperare ardentemente in un fallimento pur di avere un pretesto per attaccare. Ma di problemi all’orizzonte non ce ne sono: la base è solida, confermata e garantita.

Già la scorsa primavera avevamo assistito a polemiche simili: ricordate, la crisi dei carburanti e i politici di sinistra che attaccavano Regione e Cannizzaro perchè l’Aeroporto di Reggio Calabria rischiava chissà cosa, e Ryanair si sarebbe disimpegnato? Sono passati sei mesi, due stagioni, e invece le cose vanno sempre meglio e l’impegno di Ryanair è sempre più importante in riva allo Stretto.

Verso il milione di passeggeri per il 2° anno consecutivo: una rinascita storica inarrestabile

Ribadiamo il concetto fondamentale: a Reggio Calabria non è in atto alcun ridimensionamento, non c’è nessuna cancellazione di voli, e tantomeno un depotenziamento dell’infrastruttura. Al contrario, lo scalo vive una fase di straordinaria espansione. Ai solidi numeri portati in dote da Ryanair (2 aerei e 8 rotte), vanno aggiunti anche tutti i fondamentali e strategici collegamenti plurigiornalieri garantiti dalla compagnia di bandiera ITA Airways per Roma Fiumicino e Milano Linate. L’indotto generato sul territorio resta altissimo e i flussi di passeggeri si manterranno su livelli elevatissimi anche nei mesi invernali.

La realtà dei fatti, quella scolpita nei dati ufficiali di traffico, ci dice che l’aeroporto “Tito Minniti” si appresta a chiudere quest’anno facendo il bis con il prestigioso traguardo già tagliato lo scorso anno: sfiorare il milione di passeggeri. Si tratta di un dato annuo storico, eccezionale e assoluto per uno scalo che, fino a pochissimi anni fa, era considerato inesorabilmente sulla via del tramonto e il cui record storico precedente, risalente a ben 15 anni fa, si fermava alla ben più modesta soglia di 600.000 passeggeri annui. Da due anni a questa parte, e con le brillanti proiezioni confermate per l’intero 2026, Reggio Calabria viaggia stabilmente su valori eccezionali di record assoluto, potendo peraltro vantare un’infrastruttura riqualificata grazie alla nuova aerostazione appena inaugurata.

In conclusione: non c’è la cancellazione di nessun volo, ma ogni sei mesi cambiano fisiologicamente le rotte in base alle leggi di mercato, come accade a Catania, a Lamezia e in ogni altro scalo del mondo. Anzi, non è escluso che già nei prossimi giorni potremo assistere a ulteriori, graditissime sorprese positive per l’operativo dello scalo reggino. Le chiacchiere ideologiche, le bufale propagandistiche e le polemiche dettate dal vittimismo provinciale si infrangono, ancora una volta, contro la solidità incontestabile della realtà e la forza dei numeri.