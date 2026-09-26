Vannacci, la toppa è peggio del buco. La ritirata del generale sulla foto fake di Siracusano: scarica la colpa su un blog

La foto fake di Matilde Siracusano continua ad alimentare lo scontro politico e la replica di Roberto Vannacci rischia di aprire un nuovo fronte polemico. Il leader di Futuro Nazionale, finito nel mirino per aver condiviso sui propri profili social l’immagine contestata del sottosegretario di Forza Italia, respinge ogni accusa sulla presunta manipolazione digitale, ma nel tentativo di difendersi sposta l’attenzione sull’origine del contenuto. Una linea che produce l’effetto opposto: la toppa è indubbiamente peggio del buco. Perché il punto della discussione non riguarda soltanto chi abbia eventualmente modificato la fotografia, ma anche chi abbia scelto di rilanciarla pubblicamente contribuendo alla sua diffusione.

Vannacci replica: “accuse senza alcuna concretezza”

Dopo le numerose reazioni politiche suscitate dalla pubblicazione della fotografia, Roberto Vannacci ha affidato ai social la propria risposta, contestando la ricostruzione secondo cui sarebbe stato lui a creare o modificare l’immagine attraverso strumenti di intelligenza artificiale. “A chi mi accusa, senza alcuna concretezza, di aver modificato una foto con la IA, rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse, eventualmente, a chi di dovere. Quando mancano gli argomenti, gli attacchi diventano personali. Continuate pure a occuparvi di scollature”, ha scritto il generale sui social. Nel tentativo di ricostruire la provenienza dell’immagine, Vannacci ha quindi indicato un blog calabrese, dichiaratamente di sinistra, che aveva pubblicato il contenuto contestato, spostando su quella fonte l’attenzione sulla possibile origine della fotografia. Va evidenziato che, anche qualora l’immagine fosse stata modificata da altri soggetti, resta il fatto che il contenuto è stato successivamente rilanciato sui suoi canali social, contribuendo ad amplificarne la diffusione.

Il riferimento al blog e il nuovo scontro politico

A rendere ancora più acceso il confronto è stata la scelta di Vannacci di pubblicare il link dell’articolo del blog indicato come origine del contenuto. Una pubblicazione che ha generato ulteriori discussioni anche per la linea editoriale della testata, vicina a posizioni di sinistra e fortemente critica nei confronti di alcune componenti del centrodestra tradizionale alimentando l’ipotesi che Vannacci sia soltanto uno “strumento” della Sinistra contro la coalizione di Centrodestra.