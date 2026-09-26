Foto fake su Siracusano, Micheli: “attacco offensivo che umilia le donne”

“Il post pubblicato dall’onorevole Vannacci, accompagnato da una fotografia falsificata di Matilde Siracusano, rappresenta un livello di scontro politico che ritengo inaccettabile. Non siamo di fronte a una critica politica, ma all’ennesimo tentativo di utilizzare il corpo di una donna come strumento di propaganda e di attacco personale”. Lo afferma in una nota Eulalia Micheli, assessore all’Istruzione della Regione Calabria. “La sessualizzazione dell’immagine femminile, ottenuta attraverso la manipolazione di una fotografia, è un atto volgare, offensivo e lesivo della dignità della persona. Colpire una donna attraverso il suo aspetto fisico, anziché confrontarsi con il suo ruolo istituzionale, significa alimentare stereotipi e pregiudizi che dovrebbero appartenere al passato”, evidenzia Micheli.

“L’episodio assume un significato ancora più grave perché avviene nel pieno della campagna per le elezioni suppletive di Reggio Calabria”

“L’episodio assume un significato ancora più grave perché avviene nel pieno della campagna per le elezioni suppletive di Reggio Calabria, che vede il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella sua qualità di vicesegretario nazionale di Forza Italia, fortemente impegnato sul territorio. Utilizzare l’immagine di Matilde Siracusano per ragioni meramente propagandistiche, anche in quanto compagna del presidente della Regione Calabria, è un modo improprio e inaccettabile di fare politica. Da assessore all’Istruzione sento inoltre il dovere di richiamare l’attenzione sul tema dell’educazione all’uso consapevole dei social media e delle nuove tecnologie. L’intelligenza artificiale e gli strumenti digitali offrono straordinarie opportunità, ma il loro utilizzo deve sempre essere guidato da responsabilità, rispetto delle persone e senso etico”, puntualizza Micheli.

“Per questo è fondamentale formare le nuove generazioni a riconoscere la manipolazione delle immagini, la disinformazione e i contenuti che alimentano odio e discriminazioni”, sottolinea Micheli. “Esprimo a Matilde Siracusano la mia piena solidarietà. La politica deve confrontarsi su programmi, idee e risultati, non ricorrere a insinuazioni, manipolazioni e attacchi personali che mortificano le donne e impoveriscono la qualità del dibattito democratico”, conclude Micheli.