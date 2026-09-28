Suppletive, Giorgia Meloni commenta la vittoria di Roscioli: “il CentroDestra si conferma unito anche a Reggio Calabria, contro il campo larghissimo”

Il Premier Giorgia Meloni commenta la vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria: “Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori” ha detto il Presidente del Consiglio. Indirettamente, Meloni enfatizza l’unità del CentroDestra, che in un sol colpo distrugge le intenzioni di Vannacci. La coalizione, infatti, ha vinto anche senza il leader di Futuro Nazionale.