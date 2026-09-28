Dalle foto fake agli exit poll falsi, il clamoroso flop di Vannacci a Reggio Calabria: ha perso le elezioni e la dignità. Il Centrodestra stravince senza di lui

Le elezioni suppletive di Reggio Calabria si sono concluse con un verdetto che non ammette repliche, un risultato netto che ridisegna non solo gli equilibri locali ma lancia un messaggio inequivocabile all’intero panorama politico nazionale. La tornata elettorale, indetta per colmare il seggio parlamentare lasciato vacante da Francesco Cannizzaro in seguito alla sua coraggiosa candidatura a Sindaco della città dello Stretto nello scorso maggio, ha visto un’affermazione travolgente del candidato del Centrodestra unito, il dirigente nazionale di Forza Italia Fabio Roscioli. Sostenuto in modo compatto e granitico dall’intera macchina governativa, Roscioli ha superato agilmente la soglia del 50% dei consensi e si avvicina addirittura al 55%.

Una vittoria che va ben oltre la semplice conquista di un seggio alla Camera dei Deputati, configurandosi come un vero e proprio plebiscito per la stabilità della coalizione che governa il Paese la Regione Calabria e – da qualche mese – anche la città di Reggio. Dall’altra parte della barricata, il centrosinistra, che schierava la figura stimata del medico candidato di Centrosinistra Frank Benedetto, si è dovuto accontentare di un magro bottino, arrestandosi intorno al 35%. Ma la vera notizia della giornata, quella che farà discutere a lungo gli analisti politici, non è tanto la vittoria attesa, quanto la catastrofe politica, strategica e morale di chi ha cercato di avvelenare i pozzi per un mero tornaconto personale. Ovviamente stiamo parlando di Roberto Vannacci.

La patologia del tradimento politico e la genesi di Futuro Nazionale

Per comprendere appieno la portata di questo evento, è necessario analizzare le figure dei protagonisti di quella che si è rivelata una disastrosa avventura politica. Da una parte abbiamo Roberto Vannacci, un uomo che pochi mesi fa ha scelto deliberatamente di voltare le spalle e compiere un atto di vero e proprio tradimento politico nei confronti della Lega di Matteo Salvini, il partito che gli aveva offerto visibilità e ribalte nazionali, oltre a un ruolo politico internazionale, per fondare il suo progetto personale: Futuro Nazionale. Dall’altra parte, il suo alfiere sul territorio, Domenico Giannetta. La scelta di Giannetta rappresenta un caso di studio clinico di trasformismo: già capogruppo in Consiglio Regionale per Forza Italia, ha deciso di rinnegare oltre vent’anni di militanza ininterrotta nel partito fondato da Silvio Berlusconi pur di andare nelle braccia del Generale. Due traditori che si sono uniti sotto l’egida di un progetto che, fin dal primo giorno, è apparso privo di un’anima autentica, mosso esclusivamente dal risentimento e dall’ambizione sfrenata. La storia politica insegna che gli elettori possiedono una memoria lunga e un fiuto infallibile per l’opportunismo: chi abbandona la propria casa politica per inseguire chimeriche avventure solitarie finisce inevitabilmente per scontrarsi con il muro della diffidenza popolare. I cittadini reggini non hanno perdonato questa spregiudicata operazione di palazzo, punendo severamente un’offerta politica percepita come inconsistente, artificiale e profondamente inaffidabile.

Una campagna elettorale velenosa all’insegna del rancore e dell’inganno

Quella che si è appena conclusa verrà ricordata come una campagna elettorale velenosa, un mese di tensioni palpabili in cui il confronto democratico ha lasciato il posto allo scontro frontale, agli insulti personali e alla denigrazione. Il bersaglio principale di questa furia cieca è stato proprio Francesco Cannizzaro, attaccato ripetutamente e con inaudita asprezza dallo stesso Vannacci in un disperato tentativo di alterare gli equilibri a destra. La strategia del leader di Futuro Nazionale era tanto cinica quanto machiavellica: il suo obiettivo inconfessabile, ma palese agli occhi degli osservatori più attenti, era quello di far perdere il centrodestra. Vannacci avrebbe preferito di gran lunga una vittoria del Partito Democratico e di Frank Benedetto pur di poter ergere se stesso e il suo partito al ruolo di imprescindibile ago della bilancia. Voleva dimostrare di avere potere di vita o di morte sulla coalizione di governo, sperando di ottenere quella centralità politica che gli avrebbe permesso di dettare legge. Invece, questa ubriacatura di potere si è trasformata in un risveglio traumatico. Il clamoroso flop di Vannacci, cristallizzato intorno al 10% che non sposta alcun equilibrio, dimostra che la sua capacità di mobilitazione è del tutto irrilevante. Il centrodestra ha stravinto senza di lui, certificando che le minacce e i tentativi di logoramento interno non solo sono inutili, ma si ritorcono contro chi li architetta.

La deriva etica delle fake news: exit poll falsificati e piazze gonfiate ad arte

Ma la vera caduta, quella che segna la definitiva perdita di onorabilità, risiede nei mezzi utilizzati durante questa folle corsa elettorale. Abbiamo assistito alla proliferazione incontrollata di fake news della campagna elettorale, un bombardamento di disinformazione che ha toccato il suo apice poche ore prima della chiusura delle urne. Oggi, prima della chiusura delle urne, una pagina strettamente legata alla galassia vannacciana ha diffuso deliberatamente un falso exit poll che assegnava a Futuro Nazionale una fantascientifica percentuale del 20%, relegando il centrodestra al 38% e dando in vantaggio il centrosinistra al 40%. Un ultimo, disperato tentativo di manipolare l’opinione pubblica e creare caos ai seggi. In realtà, quelli erano solo i desideri del Generale, che poi si sono scontrati con la realtà, e potevano cascarci solo i creduloni che non sanno neanche cosa sia la politica, in quanto alle elezioni suppletive gli exit poll non sono mai esistiti!

Questo episodio si somma alla gestione grottesca della comunicazione visiva. Le immagini del suo comizio di piazza Duomo sono state maldestramente manipolate per fingere una partecipazione popolare inesistente. Per mascherare il vuoto siderale della piazza reggina, lo staff non solo ha ritoccato le foto, ma ha dovuto fisicamente mobilitare figuranti dalle altre province, trasportando simpatizzanti dalla provincia di Cosenza e Catanzaro. Una messa in scena patetica, circondata da figure improponibili, analfabeti politici e improbabili carrieristi dell’ultima ora, che non è riuscita a ingannare i cittadini. Molti militanti della prima ora, disgustati da questa deriva populista e mistificatoria, hanno preferito abbandonare il partito pur di non avallare una simile deriva.

Lo scandalo dell’intelligenza artificiale e l’inconsistenza della “destra vera”

Il punto più basso, tuttavia, è stato raggiunto con l’uso sconsiderato e violento della tecnologia. Ritoccare una fotografia della sottosegretario Siracusano, denudandola sui social network attraverso l’uso distorto dell’intelligenza artificiale, non è solo uno scivolone comunicativo: è una violenza inaudita, un atto denigratorio che qualifica moralmente chi lo ha commissionato o anche solo tollerato. È l’emblema di una campagna elettorale aggressiva e spietata, che ha cercato di sopperire alla totale assenza di contenuti politici con lo scandalo e l’offesa.

Vannacci si è riempito la bocca per settimane del concetto di destra vera, rivendicando una purezza ideologica che nei fatti si è rivelata una scatola vuota. Analizzando le figure e le alleanze sul territorio reggino, ci si accorge che Futuro Nazionale ha imbarcato di tutto: ex democristiani, vecchie glorie dell’UDC, transfughi di Forza Italia e persino esponenti con un recente passato vicino al centrosinistra. Una marmellata di arrivisti e nullità politiche uniti unicamente dalla spasmodica caccia a una poltrona, pronti a riciclarsi sotto un nuovo simbolo pur di restare (o arrivare) a galla. La perdita di dignità di un progetto politico si misura proprio da questa distanza abissale tra i grandi proclami identitari e le miserevoli alleanze di convenienza intessute nell’ombra.

Il ridimensionamento alle urne: la fine di un’illusione narcisistica

Oggi, i numeri tracciano il perimetro definitivo di questa vicenda. Il Centrodestra stravince, blindando la sua egemonia territoriale e nazionale, e lo fa senza cedere di un millimetro ai ricatti. Roberto Vannacci esce da questa competizione elettorale letteralmente ridicolizzato dalle urne, sgonfiato nella sua retorica e ridimensionato al ruolo di comparsa insignificante della politica nazionale. L’idea di poter scardinare alleanze consolidate storicamente attraverso l’arroganza, la falsificazione della realtà e l‘insulto continuo si è infranta contro il muro del buon senso degli elettori calabresi. La parabola di Futuro Nazionale a Reggio Calabria rimarrà nei manuali di scienza politica come il perfetto esempio di come non si debba condurre una campagna elettorale, una testimonianza tangibile di come il narcisismo politico, slegato dalla realtà del territorio e dal rispetto per gli alleati e per gli avversari, conduca inesorabilmente al disastro. Il governo Meloni ne esce rafforzato, la città di Reggio Calabria ha scelto la continuità della proposta politica seria, e i costruttori di fake news dovranno ora fare i conti con un’irrilevanza politica sancita, in modo democratico e spietato, dal voto popolare.