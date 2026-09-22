Serie D, rivoluzione Nissa: non solo l’allenatore, esonerata anche un’altra figura

La Nissa cambia tanto. Il clamoroso KO ad Avola ha provocato l’esonero di mister Di Gaetano, rimpiazzato da Moschella. Ma non è il solo movimento: il club infatti ha anche annunciato l’addio con il preparatore atletico. “La Nissa comunica che il sig. Lucio Baeli è stato sollevato dall’incarico di preparatore atletico del club biancoscudato. La società ringrazia Baeli per la collaborazione e per l’attività svolta nel periodo di permanenza all’interno dello staff, formulandogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale”.

“Contestualmente, il sodalizio nisseno comunica il ritorno di Salvatore Munda nello staff tecnico della prima squadra, al quale viene nuovamente affidato l’incarico di preparatore atletico. Il club accoglie con soddisfazione il ritorno di Munda, professionista che ha già fatto parte della famiglia biancoscudata e che torna a mettere a disposizione della squadra la propria esperienza e competenza. A Salvatore Munda la società rivolge un sentito bentornato e formula i migliori auspici per il lavoro che lo attende al servizio della Nissa”.