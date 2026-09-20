Serie D, salta la panchina della Nissa: esonerato l’allenatore Di Gaetano, fatale lo stop di Avola

Dopo un pari e una sconfitta, a cui si aggiunge quella interna in Coppa, la Nissa scivola già a -5 dalla capolista Reggina, una distanza già importante anche se siamo soltanto ad inizio stagione

Di Gaetano nuovo allenatore Nissa

Salta la panchina della Nissa, esonerato il tecnico Francesco Di Gaetano. Fatale la rocambolesca e clamorosa sconfitta ad Avola: avanti per 0-2 dopo un quarto d’ora, i nisseni alla fine hanno perso per 4-2, facendosi rimontare dai siracusani, mercoledì sconfitti dalla Reggina per 4-0. “La Nissa – si legge in una nota – informa di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Francesco Di Gaetano e il suo secondo Vincenzo Porretto. La società desidera ringraziare entrambi i tecnici per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso della loro esperienza alla guida della squadra. A mister Di Gaetano e al suo vice Porretto vanno i più sinceri ringraziamenti da parte della Nissa, insieme all’augurio di poter proseguire la propria carriera con le migliori fortune e raggiungere nuovi e importanti traguardi professionali. La società comunicherà nei prossimi giorni le decisioni relative alla guida tecnica della prima squadra”.

Dopo un pari e una sconfitta, a cui si aggiunge quella interna in Coppa, la Nissa scivola già a -5 dalla capolista Reggina, una distanza già importante anche se siamo soltanto ad inizio stagione.

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google