Serie D, salta la panchina della Nissa: esonerato l’allenatore Di Gaetano, fatale lo stop di Avola

Salta la panchina della Nissa, esonerato il tecnico Francesco Di Gaetano. Fatale la rocambolesca e clamorosa sconfitta ad Avola: avanti per 0-2 dopo un quarto d’ora, i nisseni alla fine hanno perso per 4-2, facendosi rimontare dai siracusani, mercoledì sconfitti dalla Reggina per 4-0. “La Nissa – si legge in una nota – informa di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Francesco Di Gaetano e il suo secondo Vincenzo Porretto. La società desidera ringraziare entrambi i tecnici per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso della loro esperienza alla guida della squadra. A mister Di Gaetano e al suo vice Porretto vanno i più sinceri ringraziamenti da parte della Nissa, insieme all’augurio di poter proseguire la propria carriera con le migliori fortune e raggiungere nuovi e importanti traguardi professionali. La società comunicherà nei prossimi giorni le decisioni relative alla guida tecnica della prima squadra”.

Dopo un pari e una sconfitta, a cui si aggiunge quella interna in Coppa, la Nissa scivola già a -5 dalla capolista Reggina, una distanza già importante anche se siamo soltanto ad inizio stagione.