Serie D, la Nissa cambia allenatore: ufficiale il nuovo tecnico dopo la debacle contro l’Avola

Dopo il clamoroso ko contro l’Avola, la Nissa ha deciso di cambiare allenatore. Esonerato Francesco Di Gaetano, il club siciliano ha deciso di affidarsi a Ivan Moschella. Di seguito il comunicato della Nissa: “Esperienza, competenza e una lunga storia vissuta sui campi e sulle panchine del calcio professionistico. La NISSA F.C. affida la guida tecnica della prima squadra a Ivan Moschella, pronto a iniziare una nuova, importante avventura in biancoscudato. Nato a Sant’Alessio Siculo il 27 marzo 1974, Moschella porta a Caltanissetta un bagaglio costruito in oltre un decennio di calcio professionistico, prima da calciatore e successivamente da tecnico e collaboratore all’interno di staff di importanti realtà della Serie A e della Serie B.

Da difensore ha vestito, tra le altre, le maglie di Catanzaro, Sassuolo, Vibonese e Crotone. Proprio in rossoblù ha vissuto una delle pagine più significative della sua carriera da calciatore, disputando tre stagioni, dal 1996 al 1999, e contribuendo alla storica doppia promozione del Crotone dalla Serie D alla Serie C1. Un percorso culminato nello spareggio di Lecce contro il Benevento, nel quale Moschella fu protagonista anche dal dischetto, realizzando il rigore che contribuì alla conquista della Serie C1.

Terminata la carriera da calciatore, ha scelto di continuare a vivere il calcio da un’altra prospettiva, iniziando il proprio percorso da allenatore proprio nel settore giovanile del Crotone. Nel 2013 è entrato a far parte dello staff della prima squadra come collaboratore tecnico, lavorando al fianco di allenatori del calibro di Massimo Drago, Davide Nicola, Ivan Juric e Walter Zenga e vivendo da protagonista il percorso che avrebbe portato il Crotone alla storica promozione in Serie A..Nel corso degli anni ha guidato la Primavera del Crotone, ricoperto il ruolo di tecnico ad interim della prima squadra e successivamente quello di vice allenatore del Cosenza, prima di assumere la guida del Trapani. Esperienze diverse, ma accomunate dalla possibilità di confrontarsi con realtà competitive e di maturare una profonda conoscenza della gestione del gruppo e del lavoro quotidiano sul campo. Nel dicembre 2022 è entrato nello staff di Ivan Juric al Torino, proseguendo poi la collaborazione con il tecnico croato anche alla Roma nella stagione 2024/25. Nella stagione 2025/26 ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico del Catania, aggiungendo un’altra importante esperienza al proprio percorso professionale.

Adesso, una nuova sfida lo attende: la Nissa. La società biancoscudata affida a mister Moschella la guida della prima squadra con la convinzione di mettere a disposizione del gruppo esperienza, metodo, professionalità e una conoscenza profonda delle dinamiche del calcio. L’obiettivo sarà quello di costruire giorno dopo giorno una squadra con un’identità precisa, un gruppo unito e una forte cultura del lavoro. Al fianco del nuovo tecnico ci sarà mister Pietro Catalano, che assumerà il ruolo di vice allenatore, continuando al tempo stesso a svolgere il delicato e fondamentale incarico di preparatore dei portieri. Una doppia responsabilità che testimonia la fiducia della società nel suo lavoro, nella sua professionalità e nella sua conoscenza dell’ambiente biancoscudato.

Nissa riparte dunque con un nuovo progetto tecnico, affidandosi a un binomio di esperienza e competenza, con la volontà di affrontare la nuova stagione con entusiasmo, determinazione e ambizione. A mister Ivan Moschella e mister Pietro Catalano va il più caloroso in bocca al lupo della società e di tutta la famiglia biancoscudata. Benvenuto mister. Moschella. Proseguiamo il nostro ambizioso cammino!”.