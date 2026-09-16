Serie D, come cambia la classifica dopo Reggina-Avola

La nuova classifica aggiornata dopo il 4-0 della Reggina contro l'Avola

Reggina-Avola
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Reggina vince la sua terza gara consecutiva e rimane a punteggio pieno da sola: il 4-0 all’Avola vale i 9 punti in classifica, due lunghezze sopra Sambiase e Nissa, ferme a 7. Ora la sfida di Lamezia. Qui di seguito il riepilogo con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati Serie D girone I, 3ª giornata

Mercoledì 16 settembre

Ore 15.00

  • Ragusa-Vigor Lamezia 1-1

Ore 16.00

  • Athletic Palermo-PraiaTortora 1-1
  • Castrumfavara-Licata 1-1
  • Enna-Milazzo 0-1
  • Sambiase-Modica 1-0

Ore 16.30

  • Nissa-Trapani 2-0

Ore 18.30

  • Reggina-Avola 4-0

Ore 19.00

  • Igea Virtus-Vibonese 4-3

Ore 20.30

  • Siracusa-Gela

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 9
  2. Sambiase 7
  3. Nissa 7
  4. Igea Virtus 7
  5. Milazzo 6
  6. Digiesse PraiaTortora 5
  7. Vibonese 4
  8. Castrumfavara 4
  9. Athletic Palermo 4
  10. Avola 3
  11. Gela 2 (-1)*
  12. Ragusa 2
  13. Vigor Lamezia 2
  14. Licata 2
  15. Modica 1
  16. Enna 0
  17. Siracusa -3 (-7)*
  18. Trapani -6

*una partita in meno

Prossimo Turno Serie D girone I, 4ª giornata

Domenica 20 settembre

Ore 15.00

  • Avola-Nissa
  • PraiaTortora-Siracusa
  • Gela-Enna
  • Licata-Ragusa
  • Milazzo-Sambiase
  • Modica-Castrumfavara
  • Trapani-Igea Virtus
  • Vibonese-Athletic Palermo
  • Vigor Lamezia-Reggina
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