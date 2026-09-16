Serie D, come cambia la classifica dopo Reggina-Avola

La Reggina vince la sua terza gara consecutiva e rimane a punteggio pieno da sola: il 4-0 all’Avola vale i 9 punti in classifica, due lunghezze sopra Sambiase e Nissa, ferme a 7. Ora la sfida di Lamezia. Qui di seguito il riepilogo con tutti i risultati e la classifica aggiornata.
Risultati Serie D girone I, 3ª giornata
Mercoledì 16 settembre
Ore 15.00
- Ragusa-Vigor Lamezia 1-1
Ore 16.00
- Athletic Palermo-PraiaTortora 1-1
- Castrumfavara-Licata 1-1
- Enna-Milazzo 0-1
- Sambiase-Modica 1-0
Ore 16.30
- Nissa-Trapani 2-0
Ore 18.30
- Reggina-Avola 4-0
Ore 19.00
- Igea Virtus-Vibonese 4-3
Ore 20.30
- Siracusa-Gela
Classifica Serie D girone I
- Reggina 9
- Sambiase 7
- Nissa 7
- Igea Virtus 7
- Milazzo 6
- Digiesse PraiaTortora 5
- Vibonese 4
- Castrumfavara 4
- Athletic Palermo 4
- Avola 3
- Gela 2 (-1)*
- Ragusa 2
- Vigor Lamezia 2
- Licata 2
- Modica 1
- Enna 0
- Siracusa -3 (-7)*
- Trapani -6
*una partita in meno
Prossimo Turno Serie D girone I, 4ª giornata
Domenica 20 settembre
Ore 15.00
- Avola-Nissa
- PraiaTortora-Siracusa
- Gela-Enna
- Licata-Ragusa
- Milazzo-Sambiase
- Modica-Castrumfavara
- Trapani-Igea Virtus
- Vibonese-Athletic Palermo
- Vigor Lamezia-Reggina