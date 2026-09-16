Serie D, come cambia la classifica dopo Reggina-Avola

La Reggina vince la sua terza gara consecutiva e rimane a punteggio pieno da sola: il 4-0 all’Avola vale i 9 punti in classifica, due lunghezze sopra Sambiase e Nissa, ferme a 7. Ora la sfida di Lamezia. Qui di seguito il riepilogo con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati Serie D girone I, 3ª giornata

Mercoledì 16 settembre

Ore 15.00

Ragusa-Vigor Lamezia 1-1

Ore 16.00

Athletic Palermo-PraiaTortora 1-1

Castrumfavara-Licata 1-1

Enna-Milazzo 0-1

Sambiase-Modica 1-0

Ore 16.30

Nissa-Trapani 2-0

Ore 18.30

Reggina-Avola 4-0

Ore 19.00

Igea Virtus-Vibonese 4-3

Ore 20.30

Siracusa-Gela

Classifica Serie D girone I

Reggina 9 Sambiase 7 Nissa 7 Igea Virtus 7 Milazzo 6 Digiesse PraiaTortora 5 Vibonese 4 Castrumfavara 4 Athletic Palermo 4 Avola 3 Gela 2 (-1)* Ragusa 2 Vigor Lamezia 2 Licata 2 Modica 1 Enna 0 Siracusa -3 (-7)* Trapani -6

*una partita in meno

Prossimo Turno Serie D girone I, 4ª giornata

Domenica 20 settembre

Ore 15.00