E’ un altro spettacolo amaranto! La Reggina stritola l’Avola e rimane in vetta a punteggio pieno: 4-0 al Granillo!

PraiaTortora, Licata o Avola, per la Reggina sono pressoché nomi di città sparse tra Calabria e Sicilia. Chiunque arriva al Granillo, è stritolato. 7 alla prima, 5 alla seconda e, questa sera, sono ben 4. Siracusani stritolati nel turno infrasettimanale, finisce 4-0. Gli amaranto ci mettono quasi un tempo ma alla fine fanno accademia: uno-due micidiale Rotulo-Magrassi a fine primo tempo, Domenico Girasole e Jallow la chiudono nella ripresa. La squadra di Marchionni è da sola, a 9 punti, a punteggio pieno dopo tre giornate.
Marchionni cambia tanto, stupendo un po’, nonostante fosse da attendersi qualche rotazione per via delle tre gare in sette giorni. E, va detto, almeno nella prima fase si nota: la Reggina fatica a trovare spazi, l’Avola si chiude bene, è compatto, è ordinato, ma soprattutto sa ripartire bene in contropiede, coraggioso a giocare la palla da dietro, anche in fase di pressing. Soprattutto su una situazione di queste, sfiora il vantaggio alla mezz’ora, con Langella che manda a pochi centimetri dal palo. E’ l’episodio che “sveglia” un po’ gli amaranto, che iniziano a prendere le misure, sbagliano qualche contropiede ma poi mettono a segno un uno-due micidiale praticamente in un minuto. Prima la ripartenza perfetta, iniziata da Laaribi, progettata benissimo da Rossetti e conclusa alla grande da Rotulo, che supera il portiere con uno scavetto e segna la sua terza rete di fila al Granillo. Neanche il tempo di capirci qualcosa che l’Avola capitombola: l’azione si sviluppa a destra, con Specker che mette dietro per Laaribi, il quale manda praticamente in porta Magrassi, che deve solo spingere dentro di testa. E’ 2-0 prima dell’intervallo.
Nella ripresa, come prevedibile, cambia tutto: l’Avola è costretto ad aprirsi e la Reggina comincia a divertirsi, sfruttando gli spazi lasciati dagli ospiti. Su uno di questi Rotulo sfiora il tris, che comunque arriva poco dopo. Domenico Girasole, entrato al posto di Lancini, ci mette solo qualche secondo per metterla dentro. Siamo ai limiti del record: ingresso in campo per il corner, si butta in area e di testa chiude la gara. Gara che da chiusa poteva essere blindata dopo il rigore concesso a Baggi, che però Alma fallisce facendoselo respingere dal portiere. Poco importa: passa qualche minuto e lo stesso Alma serve Jallow, che a porta vuota fa 4-0. Poco da dire: ennesimo spettacolo. E siamo solo alla terza giornata.
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E' finita! La Reggina vince ancora: 4-0 al Granillo!
E’ finita: la Reggina vince ancora, divertendosi e divertendo. 4 reti all’Avola e vetta solitaria a punteggio pieno.
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Ecco il 4-0! Anche Jallow mette la firma
E la quarta rete, per la Reggina, arriva comunque: palla sul filo del fuorigioco, Alma serve Jallow che deve solo ribadire in rete. Che bellezza!
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La Reggina sbaglia il rigore: Alma si fa parare il tiro dal portiere
Nulla da fare, non arriva il poker. Dal dischetto, Alma sbaglia. Pallone centrale, il portiere si tuffa ma respinge con il piede. Si resta sul 3-0.
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Rigore per la Reggina! Baggi atterrato al limite dell'area
Rigore per la Reggina: Baggi, entrato da pochi minuti, atterrato in area, poco dopo la linea.
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Jallow entra e sfiora la magia!
Jallow entra al posto di Magrassi e sfiora il supergol: servito in profondità, trova una bellissima girata al volo che il portiere è costretto a respingere. Adesso è accademia amaranto.
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La Reggina trova il 4-0, ma l'assistente annulla
La Reggina aveva trovato il quarto, al termine dell’ennesimo contropiede perfetto, ma l’assistente annulla per fuorigioco. Scambio rapido Alma-Magrassi, che conclude, sulla respinta va Rossetti che mette dentro col piattone, ma per il guardialinee è offside.
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E sono tre! Incredibile Domenico Girasole: entra e dopo qualche secondo trova la rete!
La Reggina trova il tris! Incredibile Domenico Girasole: entra al posto di Lancini, si piazza in area su corner e trova il gol di testa. Se non è record, poco ci manca. Il più grande dei fratelli trova il gol a qualche giorno da quella decisiva del fratello.
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La Reggina sfiora il tris! Pallone salvato sulla linea
La Reggina va a un passo dal 3-0. Bel contropiede sull’asse Alma-Magrassi, il quale si accentra e mette dentro, raccoglie Rotulo che conclude, deviazione di un difensore e palla salvata sulla linea.
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Comincia la ripresa di Reggina-Avola: amaranto sul doppio vantaggio
Inizia il secondo tempo di Reggina-Avola. Si parte dal 2-0 amaranto alla fine della prima frazione.
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Si chiude il primo tempo! Reggina-Avola 2-0
Si chiude il primo tempo di Reggina-Avola: 2-0 degli amaranto per via delle reti di Rotulo e Magrassi in chiusura di primo tempo, un uno-due devastante che ha tagliato le gambe ai siciliani. La squadra ospite protesta con l’arbitro, per un presunto fallo non fischiato all’inizio dell’azione che ha sbloccato la sfida.
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E sono 2! Magrassi raddoppia subito: 2-0 Reggina!
Devastante uno-due amaranto! Bella azione degli amaranto conclusa con Magrassi, bravo tutto solo di testa a mettere dentro! E’ già 2-0, gli amaranto la mettono in ghiaccio dopo un primo tempo di studio.
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Gol della Reggina! Ha segnato Riccardo Rotulo!
La Reggina l’ha sbloccata! Che gran gol di Rotulo in chiusura di primo tempo! Contropiede perfetto, Rossetti parte in progressione e serve benissimo Rotulo, che con uno scavetto – da posizione leggermente defilata – la mette dentro. E’ 1-0 a ridosso dell’intervallo.
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Ci prova la Reggina, ma Alma spara alto
Il match comincia ad accendersi, la Reggina prova un’azione rapida in ripartenza, conclude Alma, che si accentra ma conclude in modo sbilanciato e spara alto.
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Occasionissima Avola: ospiti a un passo dallo 0-1!
L’Avola sfiora il vantaggio. Bella azione ragionata da dietro dei siciliani, che escono bene superando il primo pressing e con due passaggi in verticale arrivano in porta: Langella riceve e si accentra ma mette fuori.
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Laaribi su punizione, respinge il portiere
Punizione di Laaribi, respinge il portiere. La Reggina prova ad affondare, ma l’Avola chiude bene ogni spazio.
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Annullato un gol alla Reggina!
Prima occasione per la Reggina e subito palla in rete, ma è fuorigioco. Bella la palla in mezzo, per Magrassi, che spizza di testa e serve Alma, che conclude due volte dopo la respinta, ma era in offside.
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Subito una punizione pericolosa per l'Avola: palla alta
Pericolosa punizione dal limite per l’Avola, dopo un fallo commesso: il piazzato però finisce alto.
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Fischio d'inizio! E' iniziata Reggina-Avola
E’ iniziata Reggina-Avola. Fischio d’inizio al Granillo. Nel primo tempo la Reggina attaccherà verso la Curva Nord. Vista la presenza dal primo minuto di Laaribi, la fascia di capitano passa da Lancini a lui.
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Si attende l'ingresso delle squadre in campo: manca poco al via
Pochi minuti al via di Reggina-Avola. Si attende l’ingresso delle squadre in campo, poi sarà fischio d’inizio.
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Reggina-Avola: le formazioni ufficiali
Diramate le formazioni ufficiali di Reggina-Avola. Tanto turnover fra gli amaranto, visto l’impegno infrasettimanale e qualche giocatore non al meglio. Mister Marchionni pesca nella rosa profonda per far rifiatare qualche titolare. Subito dentro Baldan che, avendo giocato in Coppa Italia di Serie C, doveva aspettare 30 giorni per poter giocare in Serie D. Esordio ufficiale, al posto dell’under Fazio: lo slot di under viene occupato da Specker con Baggi che si accomoda in panchina.
Acquadro e Abonckelet, perni del centrocampo amaranto, lasciano spazio a Laaribi e Rossetti, esordio dal primo minuto per entrambi. Così come veste per la prima volta la maglia da titolare Magrassi, il colpo offensivo del mercato estivo, che sostituisce Reis apparso non al meglio.
Reggina 3-5-2: Lagonigro; Baldan, Lancini, Girasole R.; Specker, Laaribi, Rossetti, Rotulo, Toscano; Alma, Magrassi.
In panchina: Madia, De Mori, Girasole D., Baggi, Abonckelet, Acquadro, Macrì, Porcino, Jallow.
Allenatore: Marchionni.
Avola: Santillo, Butera, Spina, Figini, Tedesco, Langella, Puglisi, Tringale, Sacco, Rotella, Galesio.
In panchina: Sperlonga, Midolo, Oliveri, Montagno, Fratantonio, Alfo, Caruso, Tuzzolino, Calderone.
Allenatore: Sirugo.