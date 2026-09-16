E’ un altro spettacolo amaranto! La Reggina stritola l’Avola e rimane in vetta a punteggio pieno: 4-0 al Granillo!

PraiaTortora, Licata o Avola, per la Reggina sono pressoché nomi di città sparse tra Calabria e Sicilia. Chiunque arriva al Granillo, è stritolato. 7 alla prima, 5 alla seconda e, questa sera, sono ben 4. Siracusani stritolati nel turno infrasettimanale, finisce 4-0. Gli amaranto ci mettono quasi un tempo ma alla fine fanno accademia: uno-due micidiale Rotulo-Magrassi a fine primo tempo, Domenico Girasole e Jallow la chiudono nella ripresa. La squadra di Marchionni è da sola, a 9 punti, a punteggio pieno dopo tre giornate.

Marchionni cambia tanto, stupendo un po’, nonostante fosse da attendersi qualche rotazione per via delle tre gare in sette giorni. E, va detto, almeno nella prima fase si nota: la Reggina fatica a trovare spazi, l’Avola si chiude bene, è compatto, è ordinato, ma soprattutto sa ripartire bene in contropiede, coraggioso a giocare la palla da dietro, anche in fase di pressing. Soprattutto su una situazione di queste, sfiora il vantaggio alla mezz’ora, con Langella che manda a pochi centimetri dal palo. E’ l’episodio che “sveglia” un po’ gli amaranto, che iniziano a prendere le misure, sbagliano qualche contropiede ma poi mettono a segno un uno-due micidiale praticamente in un minuto. Prima la ripartenza perfetta, iniziata da Laaribi, progettata benissimo da Rossetti e conclusa alla grande da Rotulo, che supera il portiere con uno scavetto e segna la sua terza rete di fila al Granillo. Neanche il tempo di capirci qualcosa che l’Avola capitombola: l’azione si sviluppa a destra, con Specker che mette dietro per Laaribi, il quale manda praticamente in porta Magrassi, che deve solo spingere dentro di testa. E’ 2-0 prima dell’intervallo.

Nella ripresa, come prevedibile, cambia tutto: l’Avola è costretto ad aprirsi e la Reggina comincia a divertirsi, sfruttando gli spazi lasciati dagli ospiti. Su uno di questi Rotulo sfiora il tris, che comunque arriva poco dopo. Domenico Girasole, entrato al posto di Lancini, ci mette solo qualche secondo per metterla dentro. Siamo ai limiti del record: ingresso in campo per il corner, si butta in area e di testa chiude la gara. Gara che da chiusa poteva essere blindata dopo il rigore concesso a Baggi, che però Alma fallisce facendoselo respingere dal portiere. Poco importa: passa qualche minuto e lo stesso Alma serve Jallow, che a porta vuota fa 4-0. Poco da dire: ennesimo spettacolo. E siamo solo alla terza giornata.