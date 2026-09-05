Ryanair e Aeroporto di Reggio Calabria, come la stampa italiana distrugge in poche righe deliri e bufale di questi giorni

La polemica politica esplosa negli ultimi giorni sull’Aeroporto dello Stretto e sulla programmazione invernale dei voli Ryanair si scontra con una realtà molto diversa da quella raccontata da alcuni esponenti della sinistra reggina e calabrese. La rimodulazione delle rotte della compagnia irlandese è stata trasformata in un caso locale, con attacchi al sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ma i dati e le analisi economiche raccontano un’altra storia.

La realtà è che Ryanair non ha cancellato il proprio investimento su Reggio Calabria e non ha abbandonato lo scalo reggino. L’Aeroporto dello Stretto resta una base operativa della compagnia con due aeromobili e un network che continua a garantire collegamenti. Quello che sta avvenendo è una normale rimodulazione stagionale dell’offerta, una pratica fisiologica nel settore del trasporto aereo, dove le compagnie modificano periodicamente frequenze e destinazioni in base alla domanda e alla redditività delle rotte.

La polemica contro Cannizzaro e Occhiuto nasce da una lettura distorta della realtà

Nei giorni scorsi alcune forze politiche di opposizione hanno utilizzato la modifica del programma Ryanair per attaccare la strategia portata avanti dalle istituzioni locali e regionali. La tesi sostenuta è stata quella di un presunto ridimensionamento dello scalo reggino dopo gli incontri di Cannizzaro e Occhiuto con i vertici Ryanair a Dublino, chiedendo chiarimenti sul futuro dell’aeroporto.

Una lettura che però non tiene conto del funzionamento reale dell’aviazione civile. Le compagnie low cost non ragionano in termini politici o territoriali, ma attraverso modelli economici molto precisi: analizzano costi, domanda, stagionalità, riempimento degli aerei e prospettive di guadagno. Quando una rotta cambia frequenza o viene sostituita da un’altra, non significa automaticamente che un aeroporto sia stato bocciato.

È proprio questo il punto evidenziato da StrettoWeb nell’articolo “Aeroporto Reggio Calabria, la verità sui voli Ryanair per l’inverno: nessuna cancellazione, solo normali rimodulazioni stagionali. Ecco le nuove rotte”, che ha spiegato come a Reggio Calabria non ci sia stata alcuna cancellazione strutturale, ma soltanto un cambio fisiologico del mix delle destinazioni per la stagione invernale.

La stampa economica nazionale conferma: Ryanair taglia per carburante e costi, non per problemi degli aeroporti

A confermare questa lettura arrivano anche alcune importanti analisi pubblicate dalla stampa italiana in questi giorni. Il Giornale, nell’articolo dal titolo “Inverno amaro per i viaggiatori: Ryanair dimezza i voli e annuncia rincari sulle tariffe”, ha evidenziato come le scelte della compagnia siano legate soprattutto alla pressione sui costi del settore, a partire dal prezzo del carburante.

La stessa impostazione emerge dall’approfondimento di Scenari Economici, intitolato “Allarme cieli europei: Ryanair taglia i voli e avverte che molte compagnie rischiano di sparire quest’inverno”, che analizza una situazione più ampia riguardante l’intero mercato europeo dell’aviazione.

Il tema centrale, quindi, non è un singolo aeroporto, ma una fase complessa per il trasporto aereo: carburante più caro, costi operativi in aumento e necessità delle compagnie di difendere i margini. Ryanair, come avviene da sempre nel modello low cost, sposta capacità e aeromobili dove ritiene di avere condizioni economiche più favorevoli.

Ryanair rimodula in tutta Europa: il caso Reggio Calabria non è un’eccezione

La vicenda dell’Aeroporto dello Stretto va quindi inserita in un contesto molto più ampio. Ryanair sta modificando la propria programmazione in diversi mercati europei, riducendo alcune operazioni e potenziandone altre. Non si tratta di un fenomeno collegato esclusivamente a Reggio Calabria, ma di una strategia aziendale che riguarda la rete complessiva della compagnia.

Lo stesso principio vale per gli aeroporti italiani: una compagnia può aumentare i voli in una stagione e ridurli in un’altra senza che questo rappresenti necessariamente una bocciatura dello scalo. La programmazione cambia continuamente sulla base dei flussi turistici e della convenienza economica delle singole tratte.

L’Aeroporto dello Stretto continua il suo percorso di crescita

I numeri raccontano inoltre un quadro diverso rispetto alla narrazione allarmistica. L’Aeroporto di Reggio Calabria negli ultimi anni ha registrato una crescita importante dei passeggeri e si prepara a confermare risultati molto significativi, con una presenza Ryanair che resta strategica.

La rimodulazione stagionale dei voli, dunque, non rappresenta un passo indietro, ma una normale dinamica del mercato. La discussione politica può certamente concentrarsi sulle strategie future dello scalo e sugli investimenti necessari, ma trasformare una revisione programmata delle rotte in una presunta crisi dell’Aeroporto dello Stretto significa ignorare il funzionamento dell’industria del trasporto aereo.

Le analisi pubblicate in questi giorni dalla stampa nazionale riportano la vicenda nella sua corretta dimensione: Ryanair non sta punendo Reggio Calabria, sta semplicemente gestendo la propria rete secondo logiche economiche globali. E Reggio Calabria non ha l’obbligo di rimanere dipendente da Ryanair per sempre. Cannizzaro e Occhiuto hanno già investito e continueranno a investire sullo scalo, con l’obiettivo di portare sempre più crescita e magari altre compagnie. Non per niente Occhiuto ha annunciato di star lavorando a un nuovo volo Reggio-Roma con un’altra low cost. Si chiamano fatti. Poi ci sono anche le parole, la propaganda e le bugie, ma con quelle non si produce e non si cresce.