Risultati Serie D, la Reggina non ne sbaglia una! Tonfo Nissa, rimonta Igea Virtus. La nuova classifica

Quarta giornata del girone I di Serie D. C’è una conferma: una Reggina stratosferica. 0-3 a Lamezia e vetta consolidata con quattro vittorie su quattro gare. Subito dietro c’è l’Igea Virtus, che vince in rimonta a Trapani per 1-3, passa a 10 punti e lascia i granata ultimi, senza un punto e anche con il segno meno. A 10 anche il Sambiase, che fa il colpaccio a Milazzo. Malissimo la Nissa, che passa per 0-2 ad Avola e poi perde per 4-2 e rimane a 7 punti, già a -5 dalla Reggina. Bene la Vibonese, che batte per 3-0 l’Athletic Palermo, vittorie di misura per Modica e Licata.

Risultati Serie D girone I, 4ª giornata

Domenica 20 settembre

Ore 15.00

Avola-Nissa 4-2

Licata-Ragusa 1-0

Modica-Castrumfavara 1-0

Trapani-Igea Virtus 1-3

Vibonese-Athletic Palermo 3-0

Vigor Lamezia-Reggina 0-3

Ore 16.00

PraiaTortora-Siracusa 0-0

Milazzo-Sambiase 0-1

Ore 17.00

Gela-Enna

Classifica Serie D girone I

Reggina 12 Igea Virtus 10 Sambiase 10 Vibonese 7 Nissa 7 Milazzo 6 Avola 6 Digiesse PraiaTortora 6 Licata 5 Castrumfavara 4 Modica 4 Athletic Palermo 4 Gela 2 (-1) Ragusa 2 Vigor Lamezia 2 Enna 0 Siracusa 1 (-7) Trapani -5

Prossimo Turno Serie D girone I, 5ª giornata

Domenica 27 settembre

Ore 15.00

Athletic Palermo-Milazzo

Castrumfavara-Avola

PraiaTortora-Gela

Enna-Licata

Nissa-Vibonese

Reggina-Igea Virtus

Sambiase-Vigor Lamezia

Siracusa-Modica

Ragusa-Trapani