Risultati Serie D, la Reggina non ne sbaglia una! Tonfo Nissa, rimonta Igea Virtus. La nuova classifica

Tutti i risultati della 4ª giornata del girone I di Serie D e la classifica aggiornata

Reggina-Avola
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Quarta giornata del girone I di Serie D. C’è una conferma: una Reggina stratosferica. 0-3 a Lamezia e vetta consolidata con quattro vittorie su quattro gare. Subito dietro c’è l’Igea Virtus, che vince in rimonta a Trapani per 1-3, passa a 10 punti e lascia i granata ultimi, senza un punto e anche con il segno meno. A 10 anche il Sambiase, che fa il colpaccio a Milazzo. Malissimo la Nissa, che passa per 0-2 ad Avola e poi perde per 4-2 e rimane a 7 punti, già a -5 dalla Reggina. Bene la Vibonese, che batte per 3-0 l’Athletic Palermo, vittorie di misura per Modica e Licata.

Risultati Serie D girone I, 4ª giornata

Domenica 20 settembre

Ore 15.00

Avola-Nissa 4-2
Licata-Ragusa 1-0
Modica-Castrumfavara 1-0
Trapani-Igea Virtus 1-3
Vibonese-Athletic Palermo 3-0
Vigor Lamezia-Reggina 0-3

Ore 16.00

PraiaTortora-Siracusa 0-0
Milazzo-Sambiase 0-1

Ore 17.00

Gela-Enna

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 12
  2. Igea Virtus 10
  3. Sambiase 10
  4. Vibonese 7
  5. Nissa 7
  6. Milazzo 6
  7. Avola 6
  8. Digiesse PraiaTortora 6
  9. Licata 5
  10. Castrumfavara 4
  11. Modica 4
  12. Athletic Palermo 4
  13. Gela 2 (-1)
  14. Ragusa 2
  15. Vigor Lamezia 2
  16. Enna 0
  17. Siracusa 1 (-7)
  18. Trapani -5

Prossimo Turno Serie D girone I, 5ª giornata

Domenica 27 settembre

Ore 15.00

Athletic Palermo-Milazzo
Castrumfavara-Avola
PraiaTortora-Gela
Enna-Licata
Nissa-Vibonese
Reggina-Igea Virtus
Sambiase-Vigor Lamezia
Siracusa-Modica
Ragusa-Trapani

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