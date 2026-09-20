Risultati Serie D, la Reggina non ne sbaglia una! Tonfo Nissa, rimonta Igea Virtus. La nuova classifica

Quarta giornata del girone I di Serie D. C’è una conferma: una Reggina stratosferica. 0-3 a Lamezia e vetta consolidata con quattro vittorie su quattro gare. Subito dietro c’è l’Igea Virtus, che vince in rimonta a Trapani per 1-3, passa a 10 punti e lascia i granata ultimi, senza un punto e anche con il segno meno. A 10 anche il Sambiase, che fa il colpaccio a Milazzo. Malissimo la Nissa, che passa per 0-2 ad Avola e poi perde per 4-2 e rimane a 7 punti, già a -5 dalla Reggina. Bene la Vibonese, che batte per 3-0 l’Athletic Palermo, vittorie di misura per Modica e Licata.
Risultati Serie D girone I, 4ª giornata
Domenica 20 settembre
Ore 15.00
Avola-Nissa 4-2
Licata-Ragusa 1-0
Modica-Castrumfavara 1-0
Trapani-Igea Virtus 1-3
Vibonese-Athletic Palermo 3-0
Vigor Lamezia-Reggina 0-3
Ore 16.00
PraiaTortora-Siracusa 0-0
Milazzo-Sambiase 0-1
Ore 17.00
Gela-Enna
Classifica Serie D girone I
- Reggina 12
- Igea Virtus 10
- Sambiase 10
- Vibonese 7
- Nissa 7
- Milazzo 6
- Avola 6
- Digiesse PraiaTortora 6
- Licata 5
- Castrumfavara 4
- Modica 4
- Athletic Palermo 4
- Gela 2 (-1)
- Ragusa 2
- Vigor Lamezia 2
- Enna 0
- Siracusa 1 (-7)
- Trapani -5
Prossimo Turno Serie D girone I, 5ª giornata
Domenica 27 settembre
Ore 15.00
Athletic Palermo-Milazzo
Castrumfavara-Avola
PraiaTortora-Gela
Enna-Licata
Nissa-Vibonese
Reggina-Igea Virtus
Sambiase-Vigor Lamezia
Siracusa-Modica
Ragusa-Trapani