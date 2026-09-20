Vigor Lamezia-Reggina, le formazioni ufficiali: coppia inedita davanti, Marchionni scegli centimetri e fisicità

Le formazioni ufficiali di Vigor Lamezia-Reggina

Sono ufficiali gli undici scelti dai due tecnici, l’ex amaranto Vargas e Marchionni. L’allenatore amaranto non cambia il modulo ma modifica qualcosa negli uomini. Tornano Acquadro e Abonckelet in mezzo, come prevedibile, e viene confermato Rossetti, in luogo di Rotulo, che riposa. Davanti, non Alma, ma una coppia inedita in questa stagione: Jallow-Magrassi. Dietro torna Fazio al posto di Rosario Girasole. Marchionni ruota ancora, facendo riposare qualcuno che aveva iniziato dal primo minuto mercoledì. Inoltre, considerando il manto erboso in condizioni indecenti, non c’è molto spazio per gente tecnica e brevilinea, come Rotulo e Alma. Meglio fisicità e centimetri, anche per questo i vari Rossetti, Magrassi e Jallow.

Queste le formazioni ufficiali:

VIGOR LAMEZIA: Sabella, Gomez, Casalongue, Simonetta P., Provazza, Maimone, Cantoro, Ciriello, Sanzone, Ranieri, Simonetta D.. In panchina: Marano, Errico, Diop, Ordonez, Mazza, Borriello, D’Oppido, Stoyanov, Federico. Allenatore: Vargas.

REGGINA: Lagonigro; Baldan, Lancini, Fazio; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rossetti, Toscano; Jallow, Magrassi. In panchina: Madia, Girasole D., Girasole R., Specker, Laaribi, Macrì, Porcino, Rotulo, Alma. Allenatore: Marchionni.