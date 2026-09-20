Vigor Lamezia-Reggina, le formazioni ufficiali: coppia inedita davanti, Marchionni scegli centimetri e fisicità

Stadio Guido D’Ippolito, Lamezia Terme. 20 settembre 2026. Quarta giornata del girone I di Serie D. Di fronte, questo pomeriggio, Vigor Lamezia e Reggina. La prima, che non ha ancora vinto finora, è reduce dal pari di Ragusa; la seconda – capolista solitaria a punteggio pieno – dal roboante poker del Granillo contro l’Avola. StrettoWeb, come di consueto, è in diretta per il live testuale della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale dalle formazioni ufficiali alla cronaca della sfida. Al termine della stessa, pagelle e dichiarazioni post gara.
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Le formazioni ufficiali di Vigor Lamezia-Reggina
Sono ufficiali gli undici scelti dai due tecnici, l’ex amaranto Vargas e Marchionni. L’allenatore amaranto non cambia il modulo ma modifica qualcosa negli uomini. Tornano Acquadro e Abonckelet in mezzo, come prevedibile, e viene confermato Rossetti, in luogo di Rotulo, che riposa. Davanti, non Alma, ma una coppia inedita in questa stagione: Jallow-Magrassi. Dietro torna Fazio al posto di Rosario Girasole. Marchionni ruota ancora, facendo riposare qualcuno che aveva iniziato dal primo minuto mercoledì. Inoltre, considerando il manto erboso in condizioni indecenti, non c’è molto spazio per gente tecnica e brevilinea, come Rotulo e Alma. Meglio fisicità e centimetri, anche per questo i vari Rossetti, Magrassi e Jallow.
Queste le formazioni ufficiali:
VIGOR LAMEZIA: Sabella, Gomez, Casalongue, Simonetta P., Provazza, Maimone, Cantoro, Ciriello, Sanzone, Ranieri, Simonetta D.. In panchina: Marano, Errico, Diop, Ordonez, Mazza, Borriello, D’Oppido, Stoyanov, Federico. Allenatore: Vargas.
REGGINA: Lagonigro; Baldan, Lancini, Fazio; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rossetti, Toscano; Jallow, Magrassi. In panchina: Madia, Girasole D., Girasole R., Specker, Laaribi, Macrì, Porcino, Rotulo, Alma. Allenatore: Marchionni.