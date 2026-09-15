Reggio Calabria, prorogata la scadenza per iscriversi a un importante corso gratuito di formazione di Fondazione ITS: ultimi posti disponibili. Come iscriversi | INFO

C’è ancora tempo per iscriversi al nuovo percorso formativo della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria. La scadenza per presentare le candidature al XIII Corso ITS per “Tecnico Superiore per l’efficientamento energetico e l’automazione degli impianti elevatori” è stata infatti prorogata al 25 settembre 2026, offrendo agli aspiranti tecnici altri dieci giorni di tempo per partecipare alla selezione. Restano disponibili gli ultimi posti per un percorso completamente gratuito rivolto a 20 giovani aspiranti professionisti, pensato per formare figure altamente specializzate in un settore strategico per il futuro delle imprese, dell’energia e della sostenibilità.

Il valore aggiunto dei percorsi della Fondazione ITS Academy Energia non è soltanto nella formazione tecnica, ma soprattutto nel forte legame con il mondo produttivo. Il corso prevede infatti un lungo periodo di tirocinio direttamente in azienda, con la possibilità concreta di entrare in contatto con realtà professionali che collaborano con la Fondazione e valutano l’inserimento dei corsisti più rispondenti alle proprie esigenze. Per il nuovo percorso, infatti, alcune aziende hanno già manifestato interesse alla collaborazione e dichiarato la disponibilità a valutare future opportunità occupazionali per gli allievi che completeranno positivamente la formazione.

L’obiettivo della Fondazione ITS Academy Energia è offrire ai giovani calabresi una possibilità concreta di costruire il proprio futuro professionale sul territorio, contrastando il fenomeno dell’emigrazione giovanile attraverso una formazione strettamente collegata alle esigenze delle imprese. I percorsi realizzati negli anni hanno raccolto testimonianze positive da parte degli studenti, che hanno evidenziato la qualità della preparazione ricevuta, il rapporto diretto con le aziende e le opportunità lavorative nate dopo il completamento degli studi.

Di cosa si occupa la figura

Il corso prepara una figura professionale capace di occuparsi della gestione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle energie rinnovabili e agli impianti elevatori, come ascensori e sistemi di sollevamento. Il tecnico formato dall’ITS sarà in grado di monitorare il funzionamento degli impianti, individuare soluzioni per ridurre i consumi, utilizzare strumenti digitali per l’analisi delle prestazioni e contribuire alla progettazione di sistemi più efficienti e sostenibili. Durante il percorso saranno approfonditi anche temi legati alle nuove tecnologie, tra cui IoT, analisi dei dati, automazione e strumenti digitali per la gestione degli impianti. Sono previste inoltre competenze specifiche sulla normativa di settore e sulla preparazione agli esami di abilitazione per manutentore di ascensori.

La durata e lo svolgimento del corso

Il XIII Corso ITS avrà una durata complessiva di 1.800 ore, articolate tra formazione teorico-pratica e tirocinio aziendale.

290 ore iniziali di azzeramento e riallineamento delle competenze;

iniziali di azzeramento e riallineamento delle competenze; 810 ore di formazione teorico-pratica con lezioni, laboratori, simulazioni e project work;

di formazione teorico-pratica con lezioni, laboratori, simulazioni e project work; 700 ore di stage presso aziende socie e partner della Fondazione.

La metodologia didattica sarà basata sul principio del learning by doing, con attività pratiche nei laboratori, esercitazioni e confronto diretto con il mondo delle imprese. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, prevalentemente in orario pomeridiano dalle 14 alle 20, presso le strutture della Fondazione ITS Academy Energia, dell’ITT “Panella Vallauri” di Reggio Calabria, nei laboratori dell’Università Mediterranea e nelle aziende partner.

Il tirocinio, della durata di circa 4-5 mesi, rappresenterà una fase fondamentale del percorso, permettendo agli studenti di acquisire esperienza concreta e di entrare in contatto con aziende che potrebbero successivamente offrire opportunità professionali.

Certificazioni e competenze al termine del percorso

Al termine del corso, superate le prove previste, gli studenti potranno conseguire diverse certificazioni e attestazioni, tra cui:

Certificazione linguistica PET/FIRST;

Attestato di Formazione Generale dei Lavoratori per Rischio Alto;

Attestato di Formazione Generale dei Lavoratori per Rischio Specifico;

Preparazione alla certificazione CAD;

Preparazione agli esami di abilitazione per manutentore di ascensori.

Con la proroga delle iscrizioni, la Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria offre dunque un’ulteriore possibilità ai giovani interessati a intraprendere un percorso altamente professionalizzante, gratuito e orientato concretamente al lavoro. Gli ultimi posti disponibili rappresentano un’opportunità per formarsi in un settore in crescita e acquisire competenze richieste dalle imprese.

Come iscriversi: domande entro il 25 settembre

La nuova scadenza per presentare la candidatura è fissata al 25 settembre 2026. La domanda potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo itsenergeticarc@pec.it, oppure consegnata a mano o spedita tramite raccomandata A/R alla sede della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria, in Via Emilio Cuzzocrea 14.

Alla domanda dovranno essere allegati:

Curriculum Vitae et Studiorum firmato;

firmato; dichiarazione relativa ai titoli di studio posseduti;

fotocopia del documento di identità valido;

eventuali certificazioni o attestati aggiuntivi;

due fotografie formato tessera.

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di diploma di scuola superiore, diploma professionale integrato da percorso IFTS o titoli stranieri riconosciuti equipollenti.

Il bando completo e la modulistica

Cliccare sui link per il bando completo e la modulistica:

Contatti

Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.