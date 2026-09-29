Reggio Calabria, le suppletive segnano un record: l’affluenza più alta di sempre in questo tipo di elezioni | DATI

Le elezioni suppletive nel collegio uninominale di Reggio Calabria entrano nella storia delle consultazioni di questo tipo per un dato particolarmente significativo: l’affluenza del 22,3% rappresenta il valore più alto mai registrato in una tornata suppletiva nazionale svolta senza altre elezioni concomitanti. Il dato assume particolare rilevanza perché, come evidenziato dal confronto storico riportato nel grafico di Youtrend basato sui dati del Ministero dell’Interno, le elezioni suppletive italiane hanno spesso fatto registrare livelli di partecipazione molto bassi quando non accompagnate da altri appuntamenti elettorali, come referendum, elezioni comunali o regionali, capaci di generare un effetto trascinamento sulla partecipazione degli elettori. Nel caso di Reggio Calabria, invece, il voto si è svolto in “autonomia” e ha comunque raggiunto una percentuale superiore a tutte le precedenti esperienze analoghe.

Il confronto storico: le suppletive senza altre elezioni hanno sempre avuto affluenza molto bassa

Il quadro nazionale mostra come le elezioni suppletive, soprattutto nei collegi uninominali, siano caratterizzate normalmente da una partecipazione ridotta rispetto alle elezioni politiche generali. Nel grafico vengono analizzate le principali tornate suppletive dal 2019 al 2026, distinguendo quelle svolte con altre consultazioni contemporanee e quelle invece realizzate senza appuntamenti elettorali paralleli. Quando le suppletive si sono svolte senza altre chiamate alle urne, i dati sono risultati generalmente contenuti: nel collegio Sardegna-01 del 2019 l’affluenza è stata del 15,5%, mentre nel collegio Campania-07 del 2020 si è fermata al 9,5%. Sempre nel 2020, il collegio Lazio 1-01 ha registrato il 17,7%, l’Umbria-02 il 14,6%. Negli anni successivi altri esempi confermano questa tendenza: nel Lazio 1-01 del 2022 la partecipazione è stata dell’11,3%, mentre in Lombardia-06 nel 2023 si è attestata al 19,3%. Il dato di Reggio Calabria 2026, con il 22,3%, supera quindi tutte queste precedenti percentuali in contesti privi di elezioni concomitanti.

Reggio Calabria, la particolarità della consultazione reggina è che il risultato arriva senza un appuntamento elettorale parallelo

La particolarità della consultazione reggina è che il risultato arriva senza un appuntamento elettorale parallelo che normalmente può aumentare la partecipazione. Le suppletive che nel grafico presentano valori più elevati, infatti, sono quelle svoltesi insieme ad altre consultazioni. È il caso, ad esempio, dei collegi del Trentino Alto Adige nel 2019, dove la presenza di altre elezioni contestuali ha portato l’affluenza al 56,9% e al 51,4%, oppure del Veneto-09 del 2020, arrivato al 61,9%. Situazioni simili si sono verificate anche nel 2021, con il Veneto-2-01 al 53,6% e il Lazio 1-11 al 44,2%, e nel 2026 in Veneto, dove le suppletive abbinate ad altri appuntamenti hanno raggiunto il 58,3%. Il caso di Reggio Calabria si colloca dunque in una categoria differente: non beneficia di un traino esterno, ma registra comunque il valore più alto tra le suppletive svolte autonomamente.

Il peso degli italiani all’estero: perché il dato ufficiale può essere letto anche in un altro modo

Nel collegio uninominale di Reggio Calabria gli aventi diritto complessivi erano 345.788 elettori. All’interno di questa platea sono compresi anche 58.729 cittadini residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Si tratta di una quota pari a circa il 17% dell’intero corpo elettorale. Questo elemento incide direttamente sul calcolo dell’affluenza ufficiale, perché la percentuale viene determinata sul totale degli aventi diritto, includendo quindi anche cittadini che non vivono stabilmente sul territorio del collegio. Se invece si considera esclusivamente la popolazione elettorale residente in Calabria nel collegio, il numero di riferimento scende a 287.059 elettori. Rapportando i votanti a questa platea, l’affluenza raggiunge il 26,91%.

Le suppletive di Reggio Calabria come caso particolare nel panorama nazionale

Il voto reggino si inserisce dunque in un quadro nazionale caratterizzato storicamente da una bassa partecipazione alle elezioni suppletive, ma rappresenta un caso particolare per due motivi. Da un lato perché il 22,3% è il valore più alto registrato in una suppletiva senza altre elezioni nello stesso giorno. Dall’altro perché, considerando soltanto gli elettori residenti nel territorio, la partecipazione sale ulteriormente fino al 26,91%. Un dato che restituisce una lettura più articolata della consultazione: una partecipazione comunque contenuta rispetto alle elezioni generali, ma superiore rispetto alla tradizione delle suppletive italiane quando queste non sono accompagnate da altri appuntamenti alle urne.