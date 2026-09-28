Elezioni Suppletive Reggio Calabria, tutti i numeri del voto: Roscioli domina in città, Benedetto cresce in provincia e Giannetta vince solo in due comuni minuscoli | DATI

Le elezioni suppletive nel collegio uninominale di Reggio Calabria alla Camera hanno consegnato un risultato netto, ma allo stesso tempo molto articolato nella distribuzione territoriale del consenso. A vincere è stato Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, che ha ottenuto 38.359 voti pari al 51,02%, superando il candidato del centrosinistra Frank Benedetto, fermatosi a 27.511 voti pari al 36,59%. Alle spalle dei due principali contendenti si è piazzato Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, la formazione guidata dal generale Roberto Vannacci, che ha raccolto 8.226 voti pari al 10,94%. Un risultato che rappresenta il primo riscontro elettorale diretto per il movimento dopo le percentuali emerse dai sondaggi nazionali, che avevano indicato una possibile soglia intorno all’8%. Chiude Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare, con 1.085 voti pari all’1,44%.

Il dato complessivo fotografa quindi una vittoria larga per Roscioli, ma l’analisi dettagliata dei numeri evidenzia una realtà più complessa: il voto cambia sensibilmente tra Reggio Calabria città e il resto del territorio, con dinamiche molto differenti tra il capoluogo e i 70 comuni della provincia.

Reggio Calabria città, il centrodestra supera il 55%: Roscioli costruisce qui il vantaggio decisivo

Il capoluogo rappresenta il vero motore della vittoria di Fabio Roscioli grazie al sindaco Cannizzaro e la sua squadra. A Reggio Calabria città, infatti, il candidato del centrodestra ha ottenuto:

Fabio Roscioli

21.943 voti

55,24%

Frank Benedetto

14.188 voti

35,75%

Domenico Giannetta

3.022 voti

7,62%

Francesco Toscano

530 voti

1,34%

Il dato più rilevante è il distacco tra Roscioli e Benedetto: nel solo comune capoluogo la differenza è di 7.755 voti, con quasi 20 punti percentuali di vantaggio. Un risultato che pesa enormemente sull’esito finale del collegio, perché Reggio Calabria città concentra una quota molto significativa degli elettori complessivi. La coalizione di centrodestra riesce quindi a trasformare il consenso urbano in una spinta decisiva per la vittoria finale. Anche il confronto con Giannetta è significativo: nella città dello Stretto il candidato di Futuro Nazionale rimane sotto l’8%, raccogliendo 3.022 preferenze, un dato molto inferiore rispetto alla performance registrata nei comuni più piccoli.

Nei 70 comuni della provincia il risultato cambia: Roscioli avanti, ma Benedetto riduce il distacco

Se si esclude Reggio Calabria città, il quadro elettorale diventa più equilibrato. Nei 70 comuni del collegio fuori dal capoluogo, i risultati sono stati:

Fabio Roscioli

16.417 voti

46,25%

Frank Benedetto

13.323 voti

37,53%

Domenico Giannetta

5.204 voti

14,66%

Francesco Toscano

555 voti

1,56%

La differenza tra Roscioli e Benedetto scende a circa 9 punti percentuali, molto meno rispetto al dato della città. Il candidato del centrosinistra recupera terreno nei comuni della provincia, dove supera quota 13 mila voti, mentre Roscioli mantiene comunque la leadership con oltre 16 mila preferenze. Il dato più interessante riguarda Domenico Giannetta: fuori dal capoluogo arriva al 14,66%, quasi il doppio rispetto al risultato ottenuto nella sola Reggio Calabria. Questo significa che il consenso di Futuro Nazionale è stato maggiormente concentrato nei centri della provincia.

Il risultato totale del collegio: Roscioli supera Benedetto di oltre 10 mila voti

Il quadro definitivo dei 71 comuni del collegio è il seguente:

Candidato Voti Percentuale Fabio Roscioli 38.359 51,02% Frank Benedetto 27.511 36,59% Domenico Giannetta 8.226 10,94% Francesco Toscano 1.085 1,44%

Il vantaggio finale di Roscioli su Benedetto è di: 10.848 voti. La lettura dei dati mostra come la vittoria sia arrivata dalla combinazione di due elementi: il risultato molto forte nel capoluogo e una prevalenza territoriale nella maggior parte dei comuni della provincia.

La geografia del voto: Roscioli primo in 49 comuni, Benedetto in 20, Giannetta in 2

Un altro elemento importante è la distribuzione dei comuni conquistati dai candidati. Su 71 comuni complessivi, Fabio Roscioli è arrivato primo in 49 comuni, Frank Benedetto in 20 comuni, mentre Domenico Giannetta ha conquistato il primo posto in 2 comuni. Il dato conferma una presenza territoriale molto ampia del candidato del centrodestra, che riesce a imporsi sia nel principale centro urbano sia in numerose realtà dell’area metropolitana.

Tutti i comuni dove ha vinto Fabio Roscioli

Fabio Roscioli è risultato il candidato più votato nei seguenti comuni: Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bianco, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Casignana, Caulonia, Cimino, Condofuri, Delianuova, Ferruzzano, Fiumara, Grotteria, Laganadi, Marina di Gioiosa Ionica, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Procopio, San Roberto, Sant’Agata del Bianco, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sant’Illario dello Ionio, Santa Cristina d’Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Sinopoli, Stignano e Stilo. Da evidenziare come alcuni comuni, vedi Campo Calabro e Riace, siano governati dalla sinistra ma ha prevalso il centrodestra.

Tutti i comuni dove ha vinto Frank Benedetto

Frank Benedetto ha invece prevalso in 20 comuni, soprattutto nell’area ionica e in diversi centri dove il centrosinistra ha mantenuto una presenza elettorale significativa. I comuni in cui è arrivato primo sono: Africo, Benestare, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Camini, Cardeto, Careri, Gerace, Gioiosa Ionica, Locri, Mammola, Martone, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, San Luca, Siderno, Staiti e Villa San Giovanni. Il risultato mostra una capacità di tenuta del campo largo in alcuni territori storicamente di sinistra (Bovalino, Gioiosa Ionica, Roccella, Siderno, Villa San Giovanni), soprattutto lungo la fascia ionica reggina. Da evidenziare la vittoria della coalizione di Benedetto a Locri, città dell’assessore Calabrese, con un’amministrazione di centrodestra.

I due comuni conquistati da Domenico Giannetta

Il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, ha ottenuto il primo posto in soli due comuni: Cosoleto e Platì. Da sottolineare che la prima cittadina menzionata non dista molto da Oppido Mamertina (circa 20 minuti), città del candidato del partito di Vannacci.

Due elettorati diversi: il capoluogo premia Roscioli, la provincia mostra maggiore frammentazione

La lettura complessiva del voto evidenzia una netta differenza tra le due anime del collegio. Reggio Calabria città ha rappresentato il principale bacino di consenso per Roscioli, con un risultato superiore al 55% e un distacco molto ampio rispetto agli altri candidati. La provincia, invece, ha restituito un quadro più competitivo: Benedetto ha ridotto la distanza, mentre Giannetta ha ottenuto la sua performance migliore, superando il 14%. Il risultato finale nasce quindi dalla somma di due dinamiche diverse: un capoluogo fortemente orientato verso Roscioli e un territorio provinciale più frammentato, dove il centrodestra resta primo ma con un margine più contenuto.