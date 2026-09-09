Reggio Calabria, Cannizzaro nomina Portavoce, Capo di Gabinetto e vice: le congratulazioni di Marcianò (Noi Moderati)

Le nuove nomine nella struttura istituzionale della Città Metropolitana ricevono il plauso di Michele Marciano, esponente di Noi Moderati, che ha voluto rivolgere un messaggio di congratulazioni a Federico Lamberti, Giuseppe Perla e Mario Romeo per i nuovi incarichi affidati. Lamberti è stato nominato Portavoce del Sindaco, Perla assume il ruolo di Capo di Gabinetto, mentre Romeo è stato indicato come Vice Capo di Gabinetto della Città Metropolitana. Marciano ha espresso soddisfazione per le scelte compiute, augurando ai tre professionisti buon lavoro nel nuovo percorso istituzionale.

“Desidero rivolgere le mie più sincere e sentite congratulazioni a Federico Lamberti, per la nomina a Portavoce del Sindaco, a Giuseppe Perla, per la nomina a Capo di Gabinetto, e a Mario Romeo Vice Capo di Gabinetto della Città Metropolitana. Ho appreso con piacere queste importanti nomine e voglio esprimere personalmente a Federico, Giuseppe e Mario i miei migliori auguri per il nuovo percorso che li attende.

Gli auguri di Marciano: “Serietà, professionalità ed equilibrio”

Nel suo intervento, Marciano sottolinea la fiducia nelle capacità dei nuovi incaricati, evidenziando il valore delle competenze e delle qualità necessarie per svolgere ruoli di responsabilità all’interno delle istituzioni. “Sono convinto che sapranno affrontare questi incarichi con serietà, professionalità, equilibrio e grande senso di responsabilità, mettendo a disposizione delle istituzioni il massimo del loro impegno. Da parte mia, rivolgo a tutti e tre un sincero in bocca al lupo e buon lavoro”.

“Sono certo che sapranno onorare la fiducia ricevuta e affrontare questa nuova esperienza con la determinazione e la passione necessarie. Le mie più vive congratulazioni a Federico Lamberti, Giuseppe Perla e Mario Romeo. A loro va il mio personale augurio di buon lavoro e di grandi soddisfazioni”. Con queste parole Michele Marciano ha voluto rimarcare il valore delle nuove nomine e augurare ai tre rappresentanti istituzionali un percorso caratterizzato da impegno e risultati al servizio della comunità.